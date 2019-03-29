Moody's положительно оценило кредитный рейтинг Армении

Авторитетное международное рейтинговое агентство Moody's сегодня положительно оценило кредитный рейтинг Армении – на уровне B1, отметив, что подобная оценка отражает успешное экономическое и финансовое управление, здоровый, но колеблющийся экономический рост.

Агентство улучшило прогноз армянской банковской системы, изменив его со «стабильного» на «позитивный».

Наряду с агентствами Standard & Poor's и Fitch Moody's входит в тройку самых влиятельных международных рейтинговых агентств, и примечательно, что после бархатной революции организация прогнозирует, что в ближайшие два года уверенный рост армянской экономики продолжится.

К оценке Moody's сегодня обратился премьер-министр Никол Пашинян, на своей странице в Facebook написав: «Рейтинговое агентство Moody's изменило перспективу суверенного рейтинга Армении и прогноз банковской системы Армении со «стабильного» на «позитивный». Это указывает на то, что Moody's оценивает экономическое развитие Армении в разрезе 12-18 месяцев как позитивное».

Согласно госбюджету Армении на 2019 год, в этом году экономика страны должна вырасти на 4,9%.

По словам заместителя министра экономического развития и инвестиций Авака Аванесяна, оценка Moody's положительно повлияет на рейтинг Армении. «Что это означает: то есть, во время выпуска наших облигаций мы сможем выпустить этот долг дешевле, потому что есть больше веры в то, что экономическая ситуация в Армении стабильна и постепенно будет улучшаться. А что это будет означать для частного сектора: та страна, которая является более стабильной, для бизнеса однозначно является более привлекательной», - сказал он.

По мнению Аванесяна, оценка авторитетного рейтингового агентства будет иметь важное значение в особенности для тех инвесторов, которые уже рассматривали Армению в качестве возможной страны для инвестирования.

По словам экономиста, представителя партии «Армянский национальный конгресс» Ваагна Хачатряна, оценка Moody's показывает, что у международных финансовых кругов есть доверие к прошедшей через бархатную революцию Армении. «Это также является мессиджем всем инвесторам и тем странам, которые заинтересованы в том, чтобы сделать конкретные инвестиции, о том, что на самом деле происходящие в Армении в течение последнего года изменения положительно повлияли также на банковскую систему», - сказал Хачатрян.

Бывший глава Центрального банка Баграт Асатрян сегодня сказал Радио Азатутюн, что оценка, данная Moody's армянской банковской системе, окажет положительное влияние. «Эти агентства, кстати, следят за всем: зачастую в основу экономических оценок ложатся политические ожидания. И, конечно, в прошлом году было некоторое беспокойство, потому что любое потрясение, любой существенный сдвиг может привести также к нестабильности в финансовой системе или к нежелательным сдвигам, но оценка свидетельствует о том, что мы получили положительный результат», - отметил Асатрян.