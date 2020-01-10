По оценке Всемирного банка (ВБ), в предстоящие три года в Армении будет самый высокий экономический рост на Южном Кавказе. Причем, если эта авторитетная международная организация для Азербайджана и Грузии прогнозирует более низкий экономический рост, чем отмечала в своем предыдущем докладе в июне 2019 года, то в случае с Арменией в ВБ считают, что экономический рост будет выше, по сравнению с их предыдущим прогнозом.

Согласно опубликованному вчера докладу Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы» (Global Economic Prospects), 2019 год Армения завершила с ростом на уровне 6,9%, в этом году рост составит 5,1%, а в 2021-м и 2022 годах - 5,2%.

В июне прошлого года банк прогнозировал, что экономический рост в Армении будет ниже: в 2019 году - 4,2%, а в 2020 году - 4,9%.

В случае с Грузией цифры уступают. 2019 год наш северный сосед завершил с ростом 5,2%, 2020 год закроет с ростом 4,3%, 2021-й и 2022 годы - 4,5%. При этом, банк на полпроцента ухудшил показатели роста в этом и в 2021 году. В предыдущем докладе отмечалось, что в этом году Грузия зафиксирует рост на уровне 4,8%, а в 2021 году - 5%.

Показатели Азербайджана еще ниже. По оценкам Всемирного банка, 2019 год Баку завершил с ростом 2,5%, то есть, с показателем, который более чем в 2,7 раза ниже показателя экономического роста Армении. В 2020 году в Азербайджане экономический рост составит 2,3%, в 2021-м и 2022 годах - 2,1%. При этом, в июньском докладе 2019 года прогнозировались более высокие показатели для азербайджанской экономики, однако показатели роста были снижены для 2019 года на 0,8 процентных пункта, для нынешнего года на 1,2 процентных пункта, для 2021 года на 1,6 процентных пункта.

Если обобщить, то, согласно Всемирному банку, среднегодовой экономический рост в Армении в 2018-2022 годах, в течение пяти лет, составит 5,5%, в Грузии - 4,6%, а в Азербайджане - 2% или примерно в 2,7 раза ниже, чем рост в Армении.

В правительстве Армении уверены, что 2019 год завершился с ростом как минимум 7,5%. Об этом на последнем заседании правительства в прошлом году заявил министр экономики Тигран Хачатрян.

«Мы считаем, что должны завершить этот год с экономическим ростом на уровне не менее 7,5%, и наш экспорт составит не менее 10% в год. Теперь уже мы можем сказать, что эти показатели вполне реалистичны. Если несколько месяцев назад мы лишь прогнозировали такие высокие показатели, то результаты 11 месяцев свидетельствуют о том, что в этом уже нет сомнений, в 2020 год мы войдем с очень хорошей экономической основой», - отметил Хачатрян.

Вчера на первом в этом году заседании кабмина тему экономического роста затронул премьер-министр Никол Пашинян, потребовав от членов своей команды улучшить этот показатель.

«Проблема сформулирована очень ясно, мы ожидаем довольно высокого экономического роста в прошлом году, и наши показатели экономического роста в 2020 году должны быть лучше, чем в 2019 году», - сказал Пашинян.

По словам бывшего министра экономики, члена Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Арцвика Минасяна, правительство Пашиняна реализовало некоторые небольшие позитивные программы, например, дорожное строительство, однако в экономике продолжают сохраняться основные негативные тенденции.

«Пока правительству как высшей исполнительной власти не удалось разработать и осуществить самостоятельную экономическую политику, чтобы по возможности не зависеть от других процессов, таких, как указания международных организаций. Во-вторых, структура экономики. Да, высокие технологии должны быть во всех направлениях нашей экономики, сама по себе эта сфера не может обеспечить то развитие, тот взлет, о котором все говорят, начиная от власти и заканчивая оппозицией, даже независимые эксперты. Чтобы это произошло, необходимо, чтобы идеология высоких технологий была внедрена во все направления экономического развития. Наконец, третья важная проблема, которую нам как стране, к сожалению, до сих пор не удалось решить, это очевидная реализация нашего конкурентного преимущества в регионе. Речь идет о том, чтобы быть транзитной страной, а также сделать более эффективным наше сотрудничество как с Евразийским экономическим союзом, с одной стороны, так и с европейской семьей, с другой стороны», - сказал Минасян.