Пашинян: Кризис вокруг Конституционного суда скоро будет разрешен

Кризис вокруг Конституционного суда скоро будет разрешен. Об этом сегодня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения воинского пантеона «Ераблур» в Ереване.

В свою очередь секретарь Совета безопасности Армен Григорян высказал мнение о том, что исполнительная и законодательная ветви власти предпримут совместные шаги для разрешения кризиса вокруг Конституционного суда.

«О любых шагах по разрешению ситуации вы будете проинформированы, обсуждения идут. Вы знаете, что такие шаги, как закон о досрочном выходе на пенсию, уже были предприняты, и эти шаги, предпринятые Национальным собранием, были направлены на разрешение кризиса, но пока ситуация не разрешилась, они будут продолжать предпринимать шаги».

Секретарь Совбеза считает конституционную реформу одним из путей разрешения кризиса.