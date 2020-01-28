Пашинян: Кризис вокруг Конституционного суда скоро будет разрешен

Кризис вокруг Конституционного суда скоро будет разрешен. Об этом сегодня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения воинского пантеона «Ераблур» в Ереване.
В свою очередь секретарь Совета безопасности Армен Григорян высказал мнение о том, что исполнительная и законодательная ветви власти предпримут совместные шаги для разрешения кризиса вокруг Конституционного суда.
«О любых шагах по разрешению ситуации вы будете проинформированы, обсуждения идут. Вы знаете, что такие шаги, как закон о досрочном выходе на пенсию, уже были предприняты, и эти шаги, предпринятые Национальным собранием, были направлены на разрешение кризиса, но пока ситуация не разрешилась, они будут продолжать предпринимать шаги».
Секретарь Совбеза считает конституционную реформу одним из путей разрешения кризиса.
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