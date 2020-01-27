«Ванецян позвонил мне по вопросу Грайра Товмасяна» - Ален Симонян

Сегодня в программе «Интервью с Карленом Асланяном» в эфире Азатутюн ТВ вице-спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян в прошлом году позвонил ему по вопросу председателя Конституционного суда (КС) Грайра Товмасяна.

«В первой половине прошлого года я получил звонок от тогдашнего директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна примерно следующего содержания: «Ален джан, Грайр из Конституционного суда предлагает, готов работать, всячески поддерживать и просит одного, чтобы сказали Алену, чтобы о нем говорил мало». Я должен сказать, почему еще запомнился этот разговор, по нескольким моментам. Во-первых, мне не понравилось, потому что когда человек говорит по телефону, ты чувствуешь, что рядом есть кто-то, я был уверен, что в ходе этого разговора мы были не одни, кроме меня и моего собеседника этот разговор слушали и другие. Я принял к сведению, сказал: «хорошо, поговорим». После этого всего через день или два на улице Туманяна, перед супермаркетом «Нор Зовк», меня сзади кто-то обнял, очень неожиданно для меня, к моему удивлению это оказался Грайр Товмасяна, у нас не было такого общения прежде. Он с широкой улыбкой спросил: «Сейчас все нормально?», я ответил: «Да, сейчас нормально», и понял, что это фактически было продолжением того нашего разговора. Сейчас, честно говоря, когда я слежу за теми событиями, когда Грайр Товмасян с сильным выражением лица говорит об иске, я думаю, что он должен подать свой иск немного в другом направлении, если все же собирается подать иск», - сказал Симонян.