Ревазян: Мы не делали бы заявления о нежелательности полетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака, если бы не было опасности

Авиакомпания Armenia Airways с завтрашнего дня возобновит регулярные рейсы Ереван-Тегеран-Ереван. Ранее авиакомпания по соображениям безопасности отменила один рейс 12 января. В компании Armenia Airways сообщают, что продолжают полеты, поскольку получили от иранской стороны гарантии безопасности полетов в воздушном пространстве Ирана.

Несмотря на это председатель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян сегодня заявила, что они рекомендовали всем авиакомпаниям, выполняющим рейсы из Еревана, избегать полетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Ревазян пояснила, что они лишь рекомендовали авиакомпаниям воздержаться от полетов, решение продолжить полеты или прекратить их на некоторое время остается за самими авиакомпаниями.

«В конечном итоге, авиакомпания несет ответственность за безопасность полетов, и она принимает решение - прислушаться к нашим рекомендациям или нет. Мы не делали бы подобных заявлений, если бы не было никакой опасности, то есть, мы тесно сотрудничаем с международными структурами, и эти рекомендации о том, что сегодня не стоит летать в воздушном пространстве Ирана, исходят от международных структур», - сказала она.

Полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака временно приостановили ряд международных авиакомпаний. На прошлой неделе в воздушном пространстве Ирана разбился украинский пассажирский лайнер Боинг-737, погибли 176 человек. После нескольких дней отрицания иранская сторона все же признала, что самолет сбили вооруженные силы страны, но «непреднамеренно». Вооруженные силы Ирана сообщили, что самолет ошибочно приняли за «вражескую цель».

Кстати, с конца прошлого года Еврокомиссия взяла под усиленный контроль деятельность Комитета гражданской авиации Армении. Причиной, согласно комиссии, стали признаки снижения контроля за безопасностью. Сегодня ответственная за гражданскую авиацию заявила, что в феврале европейские специалисты прибудут в Ереван для проведения изучений.

«Мы каждый день готовимся. Мы все очень заняты, чтобы этот аудит прошел очень хорошо, - сказала она и продолжила: - Мы привлекли специалистов, у которых есть такой опыт, то есть, могу привести в качестве примера одного человека, он много лет занимал руководящие должности в той же структуре, он голландец, он присоединился к нашей команде в течение этих нескольких месяцев. У него есть опыт в решении проблем с разными странами, он как раз работал в сфере гражданской авиации».

Глава Комитета гражданской авиации сообщила, что уже с завтрашнего дня лоукостер Ryanair начнет выполнять рейсы из Еревана в европейском направлении. Завтра ожидаются два рейса - один в Рим, другой в Милан. По словам Ревазян, однако, возможно, в завтрашнем расписании возникнут изменения, поскольку в Италии диспетчеры планируют провести забастовку.

«Это повлияет на Ryanair, то есть, это не вина Ryanair, это и с нами никак не связано, диспетчеры там решили провести забастовку, и в течение сегодняшнего дня станет более ясно, что это будет означать для Армении», - сообщила она.

Глава Комитета гражданской авиации убеждена, что авиакомпании-лоукостеры, выходящие на армянский рынок, будут содействовать большому притоку туристов в страну. «Мы часто забываем делать акцент на том, как может повлиять на развитие туризма то, что сейчас Италия открывается, какой большой приток может быть именно из Италии, потому что такая авиакомпания, как Ryanair фокусируется не столько на диаспоре, сколько на конкретном туристе. Поэтому мы надеемся, что это привлечет в Армению очень большой поток туристов, что создаст тысячи рабочих мест и будет способствовать развитию экономики, потому что ВВП страны тесно связан с развитием авиации», - сказала Татевик Ревазян.

Ревазян призывает граждан, пользующихся услугами лоукостеров, быть внимательными, внимательно читать информацию о предоставляемых услугах. «Если даже возможно купить билет за 30 евро, то нужно обязательно быть внимательным, потому что вы платите только за стоимость билета, то есть, в случае с Ryanair это означает, что с собой можно брать очень маленький багаж, который можно поместить под сидение».

Ревазян заявила, что после отмены для новых направлений так называемого «налога на воздух» число направлений регулярных рейсов в Европу в 2020 году увеличится с 7 до 17.