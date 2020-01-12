Рейс «Ереван-Тегеран-Ереван» армянской авиакомпании отменен

Рейс «Ереван-Тегеран-Ереван» армянской авиакомпании Armenian Airways 12 января отменен по соображениям безопасности. Об этом сообщается на странице авиакомпании в Facebook.

Отметим, что 8 января рейс Тегеран-Ереван был совершен вовремя и прошел в штатном режиме. В тот же день после вылета из аэропорта в Тегеране потерпел крушение Boeing-737 «Украинских авиалиний». Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа на борту погибли.

После трех дней упорных отрицаний, иранские власти накануне признали, что самолет был сбит иранской ракетой «земля-воздух», выпущенной по ошибке.

Ранее в тот же день в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани со стороны ВВС США Иран нанес ракетный удар по базам в соседнем Ираке, где также расквартированы американские военные.