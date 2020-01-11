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Иран признал, что его военные сбили украинский самолет

На месте катастрофы

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Иран признал, что его военные непреднамеренно сбили украинский самолет 8 января. Катастрофа, унёсшая жизни 176 человек, названа в заявлении страны человеческой ошибкой военных.

В заявлении генерального штаба, показанному по государственному телевидению утром 11 января, говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, поскольку он повернул в сторону "секретного военного центра" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В заявлении подчеркивается, что военные были в состоянии "полнейшей боевой готовности" в связи с повышенным напряжением в отношениях с Соединенными Штатами. Тегеран подчёркивает, что виновные в этой трагедии понесут ответственность.

С извинениями за сбитый самолет выступили президент страны Хасан Рухани и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

"Наше глубокое сожаление, извинения и соболезнования нашим людям, семьям всех жертв, всем остальным государствам". Вместе с тем иранский министр переложил ответственность за происшедшее на США. "Грустный день, – написал Зариф в Твиттере. - Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных сил: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к трагедии".

Заявление Тегерана последовало после того, как западные государства официально заявили, что, по данным разведки и радарного наблюдения, самолет был сбит ракетой "земля-воздух" в военной базы близ аэропорта, а США ввели новые экономические санкции против восьми высокопоставленных иранских руководителей и крупнейших компаний сталелитейного сектора.

9 января украинские официальные лица заявили, что среди версий катастрофы – поражение ракетой находящегося на вооружении Ирана зенитно-ракетного комплекса "Тор-M1" российского производства. 10 января эта версия стала преобладающей.

  • Ранее Иран утверждал, что самолет потерпел крушение из-за технических неполадок.
  • ЗРК "Тор" был разработан в СССР и поставлялся в ряд стран мира. Предположительно 29 установок находятся на вооружении иранской армии.
  • Конфликт в регионе обострился в начале января после убийства в результате ракетного удара США высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Тегеран тогда пообещал Вашингтону жёсткий ответ.

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