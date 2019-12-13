Еврокомиссия взяла под усиленный контроль деятельность Комитета гражданской авиации Армении. Причиной, согласно Еврокомиссии, стали признаки снижения контроля за безопасностью.

Председатель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян поясняет, что проблема возникла после того, как Taron Avia, Atlantis European Airways и «Авиакомпания Армения» захотели осуществлять рейсы в Европу и пытались получить разрешение.

«Авиакомпания Армения» прошла этот аудит, Atlantis European Airways прошла, но с проблемами, а Taron Avia не прошла, и были выявлены очень серьезные проблемы, которые непосредственно повлияли на безопасность полетов», - в беседе с Радио Азатутюн сказала Ревазян.

После изучения, проведенного Агентством авиационной безопасности ЕС в Taron Avia, Комитет гражданской авиации также провел проверки. На устранение проблем комитет дал компании шесть месяцев. Как сказала Татевик Ревазян, руководство Taron Avia заявило, что за этот период они не смогут устранить недостатки. Было решено, что компания прекращает свою деятельность в Армении.

Ревазян признается, что они допустили упущение в работе, комитет должен был изначально выявить проблемы. «Это наша ответственность, и мы должны были заметить, но не заметили. Это проблема. Мне кажется, основная причина в том, что у нас проблемы с ресурсами», - сказала она.

В комитете заработные платы неконкурентные, а хорошие специалисты предпочитают работать либо в частном секторе, либо в международных авиакомпаниях - с несравненно более высокой зарплатой.

Эксперт в сфере авиации Навик Хачатрян связывает возникшую проблему с руководством Комитета гражданской авиации. По его словам, сейчас в комитете смотрят на контроль сквозь пальцы. «Не говоря уже о том, что кадровая база очень ослабла. То есть, я знаю, что 7-8 сильных специалистов, можно сказать, столпов, которые работали в комитете, ушли оттуда, не желая работать с Татевик Ревазян», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Хачатрян.

Ревазян возразила на это, что проблемы в комитете возникли не сегодня, они были и до ее прихода. «Эта проблема, на самом деле, должна была быть решена еще 10 лет назад, но она не была решена, но сейчас мы этим занимаемся», - сказала глава Комитета гражданской авиации.

Специалисты в области авиации опасаются, что Еврокомиссия в следующий раз может внести Армению в так называемый «черный список», запретив рейсы.

«Мы не должны допустить, чтобы наше государство оказалось в этом списке, это ясно», - подчеркнула Татевик Ревазян.

По мнению Ревазян, причина этих проблем заключается в том, что в Армении на протяжении многих лет регистрировались различные авиакомпании, которые впоследствии осуществляли свою деятельность в африканских странах, а комитет не в состоянии контролировать их деятельность.



