Инкриминируемое Товмасяну деяние не связано с занимаемой им должностью – спикер НС

Инкриминируемое председателю Конституционного суда (КС) Грайру Товмасяну деяние не связано с занимаемой им должностью. Об этом сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявил председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, комментируя заявление главы КС о том, что его в свое время предупреждали, что если он не подаст в отставку, то подвергнется уголовному преследованию.

«Какая-либо занимаемая должность не предполагает, что сейчас мы предпринимаем какие-то действия, то есть, о политических преследованиях речи быть не может», – сказал Мирзоян.

Своей обеспокоенностью Грайр Товмасян с Араратом Мирзояном не делился, когда встретился с ним во время Рождественской литургии. Мирзоян сказал, что они просто «обменялись парой шуток, и только».

А публикацию 168.am о том, что власти собирают информацию о внебрачных связях судей Конституционного суда, чтобы заставить их воспользоваться предоставленной им возможностью досрочно уйти на пенсию, Мирзоян назвал просто абсурдной. «У меня нет времени комментировать надуманные версии», - заявил он.

На вопрос, продолжается ли кризис в Конституционном суде, спикер НС ответил: «Конечно, разрешить [кризис] не удалось. Я неоднократно имел возможность подробно говорить об этом».

На уточняющий вопрос, является ли уголовное дело в отношении Грайра Товмасяна одним из путей разрешения кризиса, он ответил: «Это не имеет к этому никакого отношения. Это то же самое, как если бы я сейчас совершил преступление, а потом, когда наша власть сменилась бы по решению народа, и правоохранительная система при новой власти начала бы интересоваться каким-либо совершенным мною преступлением, я бы стал утверждать, что поскольку занимал должность, в отношении меня осуществляется политическое преследование. Давайте не связывать эти два явления. Был бы кризис вокруг КС, о котором я часто говорю, или нет, не имеет значения. Это преступление должно было быть раскрыто».

Главе КС Грайру Товмасяну предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, в отношении него 27 декабря в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Прокуратура сообщила, что уголовное дело касается злоупотреблений, связанных с процессом приватизации нотариальных контор, в период пребывания Товмасяна на посту министра юстиции.

Спикер парламента считает вопрос исключительно правовым и утверждает, что уголовное дело было бы возбуждено в любом случае, независимо от того, Товмасян подал бы в отставку или нет. «Мы не засыпаем и не просыпаемся, думая только об этой проблеме, и наша сверхзадача не в том, чтобы убрать Грайра Товмасяна из Конституционного суда», - заверил Мирзоян.

На вопрос, уверен ли он, что если бы Грайр Товмасяна подал в отставку, это уголовное дело все равно было бы возбуждено, спикер НС ответил: «Да, уверен, то есть, если бы правоохранители пошли по тому же пути, они бы раскрыли это. Уголовное дело не обусловлено его пребыванием в должности, давайте зафиксируем это раз и навсегда».

Мирзоян утверждает, что кризис в КС все еще существует, но о других путях его разрешения пока не говорит.

Между тем, оппозиционная партия «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») считает путем разрешения кризиса конституционные изменения.

Отметим, что сегодня Министерство юстиции распространило заявление о подаче заявок в качестве кандидатов в члены специализированной комиссии по конституционным реформам. В заявлении говорится: «Решением премьер-министра РА от 30 декабря 2019 года начался процесс создания специализированной комиссии по конституционным реформам. В состав создаваемой комиссии по конкурсной процедуре войдут шесть ученых-юристов и два представителя общественных организаций. […] Предпочтение отдается организациям и лицам, имеющим наибольший опыт в сферах, связанных с процессом конституционных реформ».