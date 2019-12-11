Законопроект о досрочном выходе судей КС на пенсию принят окончательно

Сегодня Национальное собрание Армении приняло во втором и окончательном чтении законопроект о внедрении системы досрочного выхода на пенсию судей Конституционного суда (КС).

Пакет законопроектов о внесении дополнений в конституционный закон «О Конституционном суде» и в смежные законы был принят в первом чтении накануне.

Согласно законопроекту, если судьи Конституционного суда, в том числе председатель КС Грайр Товмасян, уйдут в отставку до 31 января 2020 года, то вплоть до истечения срока своих полномочий они будут получать пенсию в размере своей зарплаты. Это обойдется налогоплательщикам в более чем 600 млн драмов.

Между тем, парламентская оппозиция призывает судей КС не продавать свою профессиональную мораль за деньги и не бесчестить себя.

Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Геворк Петросян призвал судей не соглашаться на предложение властей, цель которых, по его мнению, любой ценой избавиться от нынешнего состава судей КС.

«Мы уверены, что этот состав Конституционного суда невыгоден действующей власти, потому что в условиях этого состава она не сможет реализовать такие желания, как, например, ратификация Стамбульской конвенции и многие другие подобные вопросы, поэтому они хотят заполнить Конституционный суд послушными судьями, чтобы иметь возможность реализовывать подобные инициативы. Это объективная правда. Я советую судьям не идти на это бесчестье», - заявил Петросян.

Между тем, представляющий правящую фракцию «Мой шаг» вице-спикер Национального собрания Ален Симонян ничего неприличного в их предложении не видит, наоборот, считает, что они этим законом просто протягивают руку судьям Конституционного суда.

Отметим, что до сих пор ни один судья публично не сделал заявление о досрочном уходе на пенсию.

На вопрос Радио Азатутюн, что произойдет, если эту протянутую руку ни один судья не пожмет и досрочно не уйдет на пенсию, Ален Симонян ответил: «Ничего катастрофического не произойдет, мы пойдем вперед, протянем другую руку. Важно то, чтобы мы не подвергали Армению, граждан Армении дополнительным потрясениям, не сделали бы ничего неправильно».

Член оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Тарон Симонян, между тем, возразил Алену Симоняну: если власть хочет протянуть руку судьям Конституционного суда, пусть не делает это за счет народа.

«Если политическая власть сама протягивает руку, пусть будет добра выплатить соответствующую компенсацию из своего кармана, а не за счет наших граждан», - подчеркнул депутат от оппозиции.

Тарон Симонян видит в предложенной судьям КС сделке моральные проблемы, выражая надежду, что ни один судья не пожмет протянутую властью руку и не продаст свою профессиональную мораль за деньги.

На вопрос, в таком случае какое решение они видят, если выступают против отправки судей на досрочную пенсию, депутат фракции «Лусавор Айастан» ответил, что решение они видет в конституционных изменениях, которые действительно выразят волю народа и посредством которых будут изменены и Конституционный суд, и вся судебная система.

«Если вы хотите укрепить волю народа, давайте послушаем народ, воля народа не вашими устами выражается, воля народа выражается путем референдума. Проведите референдум по конституционным изменениям, будем иметь легитимную Конституцию и в соответствии с этой Конституцией изменим и Конституционный суд, и Кассационный суд, возможно, объединим эти два суда и будем иметь Верховный суд, что в прошлом неоднократно обсуждалось, возможных вариантов много. Но, не предприняв конституционные изменения, мы хотим внести изменения в соответствии с нелегитимной Конституцией 2015 года и сказать, что имеем уже Конституционный суд, который легитимен. Поспешу огорчить всех, эти пути ведут к провалу», - заявил Тарон Симонян.



