Сержу Саргсяну нечего скрывать от следственной комиссии по расследованию апрельской войны - Шармазанов

Сержу Саргсяну нечего скрывать от следственной комиссии по изучению обстоятельств апрельской войны 2016 года, заявил пресс-секретарь Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов, отвечая сегодня на вопрос Радио Азатутюн о том, собирается ли третий президент Армении явиться в Национальное собрание и ответить на вопросы членов комиссии.

«Сержу Саргсяну нечего скрывать в связи с апрельской войной и вообще с теми вопросами, которые связаны со следственной комиссией. При Серже Саргсяне Республика Армения, Арцах и армянский народ победили в апрельской войне. Здесь нечего скрывать, никаких проблем нет. Что касается ожиданий Андраника Кочаряна, думаю, что Андраник Кочарян и члены этой комиссии были бы более честыми, если бы услышали оппозицию, в частности мои призывы и призывы моих коллег, и пригласили бы в комиссию г-на Никола Пашиняна, чтобы узнать, где он взял информацию, когда заявлял, что апрельская война стала результатом договоренности между Россией и Азербайджаном, чтобы Азербайджан вступил в ЕАЭС. Пусть вызовут и спросят, откуда у него эта важная информация. И если Никол Пашинян сегодня остается при этом своем мнении, то когда он недавно был в Санкт-Петербурге и встречался также с президентом России, сказал ли он там, что считает, что эта война была результатом договоренности, или у г-на премьер-министра снова изменились реалии?» - сказал он.

Шармазанов, сославшись на тайну предварительного следствия, отказался уточнять, участвовал ли Серж Саргсян, обвиняемый в организации хищения около полумиллиарда драмов (более 1 млн долларов), в очной ставке с бывшим министром сельского хозяйства Серго Карапетяном. «Серж Саргсян не признает это обвинение, и мы в заявлении нашей партии заявили, что это сфабрикованное политическое обвинение», - отметил пресс-секретарь РПА.

Эдуард Шармазанов также заявил о необходимости проведения в 2020 году внеочередных выборов, приведя довод о том, что оппозиция недостаточно представлена в парламенте. Для проведения конституционного закона необходимо 80 голосов депутатов, между тем у правящей фракции «Мой шаг» 88 мандатов. «Нам необходимы в 2020 году внеочередные выборы, которые будут идеологическими. Я говорю о внеочередных выборах не для того, чтобы Республиканская партия вернулась к власти, нет, внеочередные выборы необходимы, чтобы наш парламент не был деформированным, чтобы в нашем парламенте оппозиция могла уравновесить власть, чтобы работал порог в 3/5, сегодня он не работает», - сказал представитель РПА.

Шармазанов также выразил обеспокоенность в связи с переговорным процессом по Карабаху. Он заявил, что в этом отношении нет никакого прогресса. «Когда премьер-министр Пашинян заявляет, что «Арцах - это Армении и точка», он ослабляет позиции Армении на переговорах, и мы потеряли в результате этих заявлений Пашиняна наш главный джокер, наше главное оружие - конструктивизм», - добавил он.