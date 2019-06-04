Следственная комиссия также изучит вопрос территориальных потерь

После состоявшегося сегодня первого заседания следственной комиссии парламента по изучению обстоятельств апрельской войны 2016 года депутат правящей фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян пообещал работать так, чтобы были развеяны все сомнения общественности. Именно он, бывший член по сбору фактов в связи с событиями 1 марта 2008 года, возглавил эту комиссию, состоящую из 11 членов.

Три года назад в этой четырехдневной войне и в последовавшие за ней дни армянская сторона потеряла более 100 человек, а также имела территориальные потери, после чего не прекращались разговоры о том, что у солдат не было патронов, для танков не было дизельного топлива, передовая не была должным образом оснащена, командный состав неоперативно реагировал на сообщения о нападении противника.

«Пусть никто не сомневается, независимо от моей прежней должности, данная комиссия решит этот вопрос. Если бы те, кто сегодня уже с самого начала ставят под сомнение работу комиссии, в то время, когда занимали должности, полноценно решили бы поставленные перед ними задачи, тогда бы нужды в этой комиссии точно не было, - заявил Андраник Кочарян. - Но поскольку они были заняты чем-то другим, обогащались, строили особняки, на каждый камень была положена судьба одного солдата. Вот об этом они должны были подумать, потому что эта комиссия также может перейти и к таким разоблачениям», - сказал Кочарян.

Повестка дня комиссии опубликована, один из вопросов повестки, к примеру, такой: насколько адекватными и оперативными были решения командиров, направленные на пресечение и предотвращение действий противника. Также будут затронуты вопросы состояния тогдашней разведывательной деятельности, тылового обеспечения, боевой готовности и ряд других вопросов.

Комиссия, кстати, имеет право приглашать на заседания должностных лиц, вплоть до высшего офицерского состава, а также запрашивать и получать связанные с оборонной сферой документы, в том числе секретные приказы, инструкции и материалы служебных расследований.

По словам Андраника Кочаряна, в комиссию будут приглашены как нынешние, так и бывшие чиновники. Он не исключил, что среди них могут быть бывший верховный главнокомандующий ВС Армении, бывший президент Армении Серж Саргсян и бывший министр обороны Сейран Оганян. Но точно будет приглашен бывший премьер-министр Карен Карапетян, именно он с трибуны Национального собрания заявил, что были случаи, когда из-за некачественного дизельного топлива во время апрельской войны военная техника не работала.

Андраник Кочарян считает, что возникнут вопросы, если бывшие чиновники отклонят приглашение прийти в комиссию. «То есть, они не хотят, чтобы мы приблизились к каким-то разоблачением, если что-то есть, если изначально что-то не так. Если что-то не так, я хочу понять, мы потеряли более 100 человек, в этом нет виновных?» - сказал он.

Следственная комиссия также обратится к коллегам из Нагорного Карабаха, как приглашая должностных лиц, так и запрашивая документы. Кочарян сказал, что они также встретятся с родственниками погибших, их сослуживцами, не обойдут стороной и вопрос потери 800 гектаров территории.

«Мы не скованы, постараемся понять, насколько нам это позволит наш интеллектуальный и операционный потенциал. Но если нам не удастся продвинуться далеко, мы создадим основу, чтобы идущие следом могли взять наши выводы и пойти вперед», - подчеркнул глава Следственной комиссии.

О необходимости создания следственной комиссии по изучению обстоятельств четырехдневной апрельской войны в Карабахе, напомним, первым заявил премьер-министр Никол Пашинян, говоря о «некоторых силах бывшей коррупционной системы», провоцирующих разногласия между Арменией и Карабахом.

Дата следующего заседания комиссии пока не объявлена, но в комиссии заверяют, что заседание состоится очень скоро. Следственная комиссия, состоящая из депутатов как оппозиционных, так и правящей фракции, будет работать в закрытом режиме в течение шести месяцев.

«Будут отчеты. Какой ход будет дан этим отчетам, возможно они станут поводом для уголовного преследования, но это уже не нам решать. Данная комиссия расследует конкретный случай, с конкретной глубиной и в рамках своих возможностей», - отметил глава следственной комиссии.