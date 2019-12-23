Президентом Федерации футбола Армении избран Армен Меликбекян

Президентом Федерации футбола Армении (ФФА) избран Армен Меликбекян.

В Федерации футбола Армении сегодня в течение нескольких часов проходили выборы главы федерации и членов исполнительного комитета.

На должность президента ФФА претендовали два кандидата – генеральный секретарь федерации Армен Маликбекян и глава футбольного клуба «Лори», предприниматель Товмас Григорян. Был и третий кандидат, бывший футболист клуба «Арарат» Хорен Оганесян, но представивший его кандидатуру футбольный клуб «Ани» на днях заявил, что снимает его кандидатуру и поддержит на выборах кандидатуру Армена Меликбекяна.

За кандидатуру Армена Меликбекяна проголосовали 13 человек, в пользу Товмаса Григоряна – 7 человек. Еще 3 бюллетеня для голосования признаны недействительными. В голосовании приняли участие 23 делегата, один не присутствовал, еще один не проголосовал.

До перехода к голосованиям внеочередное собрание утвердило решение о приостановлении членства в ФФА 11 общественных организаций, которое ранее принял исполком ФФА. Эти организации позже в голосовании не участвовали.

Напомним, более года возглавлявший ФФА Артур Ванецян в ноябре подал в отставку. Это произошло после разгромного поражения (9:1) ​сборной Армении от команды Италии (9:1) в отборочном матче чемпионата Европы 2020. Футбольное сообщество назвало это поражение «позорным».