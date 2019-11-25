Хорен Оганесян собирается баллотироваться на пост президента Федерации футбола Армении

Легендарный полузащитник ереванского «Арарата», бывший игрок футбольной сборной Советского Союза Хорен Оганесян намерен баллотироваться на пост президента Федерации футбола Армении (ФФА). Об этом Радио Азатутюн сообщил сам Хорен Оганесян.

«Я давно в футболе. Для меня очень печально наблюдать нынешнюю ситуацию в армянском футболе. Это накопилось и взорвалось… Вот почему я выставляю свою кандидатуру, чтобы у нас был хороший футбол, чтобы мы могли развивать наш армянский футбол, потому что мы футбольная страна, и мы знаем, что такое успех», - заявил Оганесян.

Президент ФФА Артур Ванецян подал в отставку после поражения сборной Армении в матче против Италии со счетом 1:9.

Выборы нового президента ФФА состоятся в конце декабря.