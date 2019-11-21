Президент ФФА Артур Ванецян подал в отставку

В очередном заседании Федерации футбола Армении (ФФА) приняли участие практически все члены исполкома. Об этом после заседания в беседе с журналистами заявил президент ФФА Артур Ванецян.

По его словам, на заседании обсуждались последние события вокруг армянского футбола. Он напомнил, что сборная Армении потерпела поражение со счетом 1:9 от сборной Италии.

«В результате обсуждения я, как президент Федерации футбола Армении, предложил членам исполкома принять мое заявление об отставке. У нас состоялось долгое обсуждение», - сказал Ванецян.

Депутат парламентской фракции «Мой шаг», член исполкома Рубен Рубинян сообщил, что они приняли отставку и поблагодарили Ванецяна за совместную работу. Рубинян отметил, что они решили, что после отставки Ванецяна 23 декабря будет созвано собрание, на котором будут избраны президент и исполком ФФА.

Напомним, что национальная сборная Армении по футболу завершила отборочный турнир Евро-2020 с 10 очками, заняв предпоследнюю позицию в отборочной группе «J». Шанс выйти в финальную часть чемпионата Европы Армения потеряла еще в предыдущем туре.

Новоназначенный главный тренер сборной Армении Абраам Хашманян назвал произошедшее на поле настоящим фиаско.