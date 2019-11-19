Футбол: Сборная Армении потерпела разгромное поражение в матче с Италией

Накануне в гостевом матче в рамках последнего тура отборочного турнира Евро-2020 сборная Армения по футболу проиграла сборной Италии со счетом 1:9.

В составе сборной Италии по два раза отличились Чиро Иммобиле и Николо Дзаньоло, по одному разу - Николо Барелла, Алессио Романьоли, Рикардо Орсолини, Жоржиньо и Федерико Киеза.

Единственный гол в ворота итальянцев забил Эдгар Бабаян.

Это стало вторым поражением сборной Армении кряду после того, как у руля команды встал Абраам Хашманян.

Сборная Италии стала победителем отборочной группы «J», завершив все десять матчей в турнире победой. Также в финальную часть Евро-2020 из группы квалифицировалась сборная Финляндии (18 очков). Сборная Армении заняла пятую строчку в турнирной таблице с 10 очками, опередив лишь сборную Лихтенштейна (2 очка). Сборные Греции (14 очков) и Боснии и Герцеговины (13 очков) заняли, соответственно, 3-е и 4-е места.