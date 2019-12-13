Пашинян: Решение Сената США является важным и историческим

Премьер-министр Армении Никол Пашинян от имени армянского народа сегодня направил слова благодарности членам Сената и Палаты представителей Конгресса США за принятие резолюции о признании факта Геноцида армян.

Выступая в полдень на совещании по бюджетным ассигнованиям Министерства обороны на 2020 год, Пашинян назвал важным и историческим принятое накануне Сенатом США единогласное решение о признании Геноцида армян и поминовении 1,5 миллионов армян, убитых в Османской империи в 1915-1923 годах.

«Хочу от имени армянского народа выразить слова благодарности всем членам Сената США, а также членам Палаты представителей. Как вы знаете, в конце октября Палата представителей также приняла резолюцию, признающую Геноцид армян. Хочу выразить благодарность армянам США, всем организациям, людям, которые внесли вклад в дело принятия этого важного и исторического решения, и поздравить армянский народ по случаю этой исторической победы истины», - отметил Пашинян.

По словам премьер-министра Армении, решение обеих палат Конгресса США открывает новую страницу в деле международного признания факта Геноцида армян и выводит этот процесс на новый уровень.

«Признание Геноцида армян для нас содержит также компонент безопасности, и этот процесс важен с точки зрения обеспечения безопасности страны и народа. И я хочу подчеркнуть, что не Геноцид армян 1915 года, а политика отрицания Турции вынуждает констатировать, что Турция продолжает быть угрозой для армянского народа и Республики Армения, точнее, именно эта политика представляет угрозу для Республики Армения и армянского народа. Вы знаете, что уже долгое время, на протяжении почти 30 лет Турция продолжает держать границу с Арменией закрытой, и эти явления и действительность являются продолжением друг друга», - сказал премьер.

Пашинян подчеркнул, что решения США и ряда других стран констатируют деструктивную и агрессивную политику Турции в регионе.

«Давайте посмотрим, что происходит в нашем регионе: агрессивная политика Турции в отношении Сирии, Ирака, Кипра, Греции, также Турция продолжает держать в блокаде Армению, и это, по сути, демонстрирует ту роль, которую Турция сегодня играет в нашем регионе. И в этом плане, думаю, международное сообщество должно продемонстрировать четкую позицию в связи с действиями Турции, а также призвать Турцию пересмотреть и переоценить свою роль в регионе», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что, как и все прежние правительства Армении, нынешнее правительство также готово к налаживанию отношений с Турцией без предусловий.

«Причем, мы заявили, что признание факта Геноцида армян не является для нас вопросом повестки. Признание Геноцида, прежде всего, необходимо Турции – в рамках отмеченных мною функций, чтобы она пересмотрела свою роль в регионе, которая, к сожалению, напоминает исторические события начала XX века и раннего периода. Я отметил в связи с 9 октября его название «День памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения

этого преступления». Да, может, на первый взгляд, показаться странным, что также нужно чествовать достоинство жертв геноцида, но сделанные в этом году неприличные и циничные высказывания президента Турции о жертвах Геноцида армян доказывают, что в подобной защите есть необходимость», - сказал премьер-министр Армении.