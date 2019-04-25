Пашинян назвал заявление Эрдогана «риторикой крайней ненависти»

«Называть все армянское население Османской империи, осужденное на массовые убийства и марши смерти, «армянскими бандами и их сторонниками», оправдывать убийство 1,5 миллионов как «наиболее разумное действие» - это не только новый уровень отрицания, но и оправдание убийства целой нации»,- написал в своем микроблоге в Twitter премьер-министр Армении Никол Пашинян, реагируя на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана.

Вчера на конференции, посвященной турецким архивам, Эрдоган заявил: «Депортация и резня – это разные явления, депортация армянских банд и их сторонников, истреблявших мусульманское население Восточной Анатолии: женщин, детей и стариков, была самым разумным решением, принятым в то время».

В ответ Пашинян заявил: «Подобное заявление, сделанное 24 апреля, является оскорблением не только для армянского народа, но и для всего человечества, риторикой крайней ненависти лично со стороны Эрдогана».

Он призвал международное сообщество отреагировать. «Мир не должен молчать», - заявил премьер-министр Армении.

24 апреля 1915 года был издан приказ об уничтожении армянской интеллигенции Стамбула - столицы Османской Турции. Эта дата отмечается как начало Геноцида армян. Начиная с мая 1915 года, в ходе начатых массовых депортаций были истреблены сотни тысяч невинных стариков, женщин и детей. В целом, жертвами геноцида стали около 1,5 миллионов армян.

Около трех десятков стран мира, в том числе Уругвай, Франция, Россия, Швейцария, Канада, Италия, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Словакия, Кипр, Греция, Швеция, Аргентина, Германия и другие, а также ряд влиятельных международных организаций официально признали массовые убийства армян в Османской Турции в начале прошлого столетия геноцидом. В некоторых странах отрицание факта Геноцида армян считается преступлением. Тем не менее, нынешнее турецкое правительство, как и его предшественники, отрицает факт геноцида.