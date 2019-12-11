Артур Ванецян зарегистрировал в Госреестре фонд

Бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян 27 ноября зарегистрировал в Государственном реестре Министерства юстиции фонд. Членами попечительского совета Фонда развития «Родина» являются генерал-майор Артур Ванецян, заведующий кафедрой ирановедения ЕГУ, кандидат наук Вардан Восканян и заведующий кафедрой прикладной социологии ЕГУ, доктор политических наук Артур Атанесян.

В разделе «Цели» устава фонда написано: «Поддержка программ, способствующих укреплению демократии».

Ванецян, всю жизнь проработавший в СНБ, сообщил Радио Азатутюн, что будет говорить о своем фонде после праздников, в январе.

Член попечительского совета фонда Артур Атанесян называет «сказкой» комментарии о том, что это заявка Ванецяна на начало акитивной политической деятельности. Однако Ванецян ранее не исключил подобной возможности.

«Мы любим сказки с хорошим концом… Однозначно, это сказка, потому что мы еще даже как фонд не состоялись. Говорить о том, что произойдет в будущем, неблагодарное дело», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Атанесян.

По данным Госреестра, уставный капитал фонда пока составляет 0 драмов. Финансовые средства планируется привлекать посредством сбора средств.

На вопрос, есть ли круги, чьи пожертвования для фонда будут принципиально неприемлемыми, Артур Атанесян ответил: «Естественно, есть в некотором смысле помеченные зарубежные организации, которые воспринимаются у нас неоднозначно».

Учитывая, что в своем последнем интервью Ванецян выразил мнение, что деятельность организации «Фонды Открытого общества – Армения» или так называемого Фонда Сороса представляет угрозу национальной безопасности, Радио Азатутюн поинтересовалось, говорит ли он именно об этой организации, на что Атанесян ответил: «В 2002 году я выиграл премию Фонда Сороса за разработку курса, и я очень благодарен. Конечно, это был не армянский филиал Фонда Сороса, а действующий в Будапеште Центрально-Европейский университет. Я, как человек, исключаю со своей стороны ненавистнические высказывания по отношению к любому человеку».

На вопрос, как они представляют себе сотрудничество в финансовом плане с деловыми и политическими кругами, к примеру, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Самвел Карапетян - это люди, которые, согласно разговорам, в ближайшее время попытаются сгенерировать политические процессы, и в этом контексте также упоминается имя г-на Ванецяна, исключают ли они сотрудничество с этими людьми, Артур Атанесян ответил: «Я могу перечислить другие имена, которые важны для меня в моей сфере: Валлерстайн, Кант, Гегель, Макс Вебер».

На замечание, что Кант не будет участвовать на предстоящих выборах, а эти силы, вероятно, будут, член попечительского совета новосозданного фонда ответил: «Меня интересуют те люди, которые уже внесли свой вклад в историю человечества, называя имена которых, я никогда не унижу себя».

Власть является единственным легитимным органом в деле управления государством, поэтому в фонде считают естественным сотрудничество с властями, независимо от занимаемой Артуром Ванецяном прежде должности и его нынешних отношений с правящей силой. Кстати, Атанесян уже как социолог напомнил о нескольких опросах, в которых Ванецян вошел в число высокопоставленных чиновников, имеющих самый высокий рейтинг.

Артур Ванецян ушел в отставку в сентябре этого года, власти заявили, что премьер-министра не удовлетворила его работа. В своем заявлении об отставке Ванецян, по сути, раскритиковал премьер-министра, отметив, что «стихийность решений, необоснованность действий, стиль неразличения первичного от вторичного, а преходящего от непреходящего – не тот путь, который ведет к претворению в жизнь целей».