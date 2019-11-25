Макунц недоумевает, а Марукян считает заявление Ванецяна сообщением о преступлении

Руководитель правящей парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц уверена, что если бы у бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна были данные о том, что деятельность организации «Фонды Открытого общества – Армения» или так называемого «Фонда Сороса» представляет угрозу национальной безопасности, то он предпринял бы все необходимые шаги в этом направлении.

Выразив недоумение в связи с заявлением бывшего главы СНБ, глава парламентского большинства, в то же время, напомнила, что Артур Ванецян был директором СНБ также и в то время, когда о «Фонде Сороса» звучали различные заявления и комментарии.

Напомним, Артур Ванецян на прошлой неделе в ходе программы «Прессинг» 168․am говорил о деятельности «Фонда Сороса».

«Г-н Ванецян довольно долгое время был директором СНБ, и если у г-на Ванецяна была какая-либо информация о том, что эта организация представляет угрозу национальной безопасности, то г-н Ванецян предпринял бы все необходимые действия для нейтрализации любой угрозы. Если он этого не сделал, то я убеждена, что подобной угрозы не было», – отметила Макунц.

Глава оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян также напоминает, что Артур Ванецян многие годы проработал в Службе национальной безопасности, а организация «Фонды открытого общества» также долгое время ведет свою деятельность в Армении, следовательно, если бы в связи с этой организацией были опасения, то и в годы работы в системе, и на должности директора СНБ Артур Ванецян должен был предпринять конкретные действия. Поэтому Марукян квалифицирует заявление Ванецяна как политическое, но, в то же время, подчеркивает, что Ванецян представил сообщение о преступлении.

«Эти программы, думаю, должны должным образом стать предметом обсуждения. То есть, когда говорят, что что-то является угрозой, и, следовательно, ты должен был предпринять в связи с этой угрозой действие и не предпринял, это сообщение о преступлении, когда говорится, что «я знаю, что есть партия, которая финансируется из-за рубежа», и не было предпринято никаких действий, это опять-таки является сообщением о преступлении. Г-жа Макунц уверена, что если бы была угроза, то он бы предпринял действия, но из этого интервью видно, что угроза была, а он не предпринял действий. Пусть даст показания, скажет: «я хотел предпринять, премьер-министр мне не позволил». Поэтому я квалифицирую эти заявления как политические, абсолютно политические, в плане поддержания возможной интриги и формирования угрозы для того, чтобы говорить о ней в будущем», - сказал Марукян.

Парламентские силы сегодня также прокомментировали заявление Артура Ванецяна о том, что в Армении есть активно занимающиеся политикой силы, которые финансируются из-за рубежа. Глава правящей фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, представляющий оппозиционную фракцию «Процветающая Армения» вице-спикер парламента Ваге Энфиаджян и глава фракции «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян заверили, что их партии не финансируются из-за рубежа. Марукян пошутил, что они даже внутри страны не получают денег и кое-как ведут свою деятельность.

«Партия «Гражданский договор», естественно, из какой-либо страны денег не получает. Средства «Гражданского договора» формируются за счет членских взносов, и мы организуем публичный сбор средств», - сказала Макунц.

«По части финансовых потоков наша деятельность всегда была прозрачной», - подчеркнул Ваге Энфиаджян.

«У нас нет финансирования извне, мы даже внутри не имеем финансирования. «Лусавор Айастан» - единственная парламентская сила в истории Армении, у которой нет медиа», - сказал Марукян.