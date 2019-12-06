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Спорт

На пост президента ФФА выдвинуты три кандидата

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Сегодня были объявлены официально утвержденные кандидаты на должность президента Федерации футбола Армении (ФФА).

На эту должность выдвинуты три кандидата: первый вице-президент ФФА, исполняющий обязанности генерального секретаря ФФА Армен Меликбекян, один из лучших футболистов сборной СССР и ереванского «Арарата» Хорен Оганесян и президент футбольного клуба «Лори» Товмас Григорян.

Кандидатура Арсена Агаджаняна, выдвинутая футбольным клубом «Пюник», не была принята из-за представления неполного пакета документов.

Выборы президента и исполнительного комитета ФФА состоятся 23 декабря.

Более года возглавлявший ФФА Артур Ванецян 21 ноября подал в отставку, объяснив ее разгромным поражением (9:1) ​сборной Армении от команды Италии (9:1) в отборочном матче чемпионата Европы 2020.

По словам вице-президента ФФА Армена Никогосяна, сегодня на очередном заседании исполнительного комитета также обсуждался вопрос организаций, деятельность которых не соответствует уставу федерации. В отношении семи организаций сегодня было принято решение о временном приостановлении деятельности.

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