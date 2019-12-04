Пашинян: «Мы отрежем все грязные лапы, пытающиеся прикоснуться к государственному достоинству Армении»

«На столе переговоров нет обсуждаемого документа», - сегодня во время правительственного часа в парламенте заверил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Армана Бабаджаняна.

Последний сказал, что сегодня официальный Баку ввел в обращение документ, в котором представил свою позиция по карабахскому конфликту и где говорится о поэтапном урегулировании конфликта. Депутат поинтересовался, какова позиция официального Еревана.

«Прежде всего, скажу, что обсуждаемого документа на столе нет. Почему нет? Потому что во время предыдущего парламентского часа мы сказали, что сначала мы должны понять амплитуду. И когда мы сказали, что нам нужно получить разъяснения относительно Мадридских принципов, конечно, этот процесс продолжается. Но мы пока не получили [разъяснений]. И не только важно получить разъяснения, но и прийти к общему согласию по этим представлениям. Убедиться, что, смотря на этот стакан, мы видим тот же предмет, видим ту же картину», - ответил Пашинян.

Никол Пашинян также коснулся скандальной темы пожертвования мэрии Еревана мусороуборочных машин «Камаз», а также подробностей встречи мэра Еревана Айка Марутяна с представителями арабских шейхов.

Премьер-министр сначала поставил под сомнение то, что лица, выразившие желание инвестировать в Ереван, являются представителями арабских шейхов, подчеркнув, что если бы это было так, то официальные представители Объединенных Арабских Эмиратов обратились бы через посольство, а не через Гагика Царукяна.

«Да, Гигик Царукян позвонил мне и сказал, что это крупные инвесторы. Я позвонил мэру Еревана, и он принял их в воскресенье. Причем, г-н Царукян сказал мне, что это шейхи или представители шейхов. Отнесясь с уважением, я сказал, пусть примет. Во-первых, было очень странно, что люди такого уровня пришли на встречу с мэром Еревана в джинсах, кроссовках и майках. Это, считаю, неуважительное отношение к государственному институту», - заявил Пашинян.

По его словам, когда градоначальник представлял гостям инвестиционные возможности в Ереване, те стали звонить по телефону. В первый раз мэр вынужден был подождать, пока гость завершит разговор по телефону, во второй раз – тоже, а на третий раз сказал, что, наверное, беседа им стала неинтересна, и попрощался с ними.

«И я считаю, что он поступил правильно. Потому что если есть люди, которые позволяют себе так себя вести, и для них нормально в армянском государстве приходить в джинсах и кроссовках и что-то говорить мэру, то эти времена прошли»,– сказал Пашинян.

Кстати, премьер-министр подчеркнул, что «Процветающая Армения» начала жаловаться на инвестиционный климат в стране после того, как Следственный комитет предъявил обвинение директору концерна «Мульти групп» в совершении очень крупных злоупотреблений в рамках программы строительства дорожного коридора «Север-Юг».

Пашинян отметил, что инвестиционный проект «Север-Юг» был очень лакомым кусочком, который «взяли как дойную корову и начали доить, кто как мог». «Сейчас мы по отдельности отрезаем им руки и продолжим отрезать. Пусть никто не думает, что может прикасаться к флагу, государственности, суверенитету Армении и достоинству государства своими грязными лапами, мы всем лапы отрежем», - заявил Никол Пашинян.

Глава правительства также коснулся скандальной темы пожертвования мэрии Еревана мусоровозов «Камаз». Он подчеркнул, что когда в городе происходит стихийное бедствие и кто-то предлагает помощь, очень нелогично отклонять эту помощь. А ситуация с мусором в Ереване была подобна стихийному бедствию.

Отвечая на вопрос, есть ли в этом процессе коррупционные риски, премьер-министр сказал, что, поскольку много говорилось о Самвеле Алексаняне, он потребовал предоставить некоторую информацию по этому вопросу. «Выяснилось, что и до и после этого пожертвования со стороны одной из принадлежащих ему компаний, к примеру, что произошло, один приватизированный детский сад мэрия Еревана забрала обратно и вернула общине. Второй пример: в связи с принадлежащим его семье строительством мэрия Еревана выписала очень крупный штраф. У того же человека возле здания Оперы было кафе, которое оказалось в числе демонтированных кафе», - сказал премьер-министр.

Глава оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещения Армения») Эдмон Марукян спросил: «Мы в политическом смысле видим проблему. А Вы видите проблему или нет? Потому что создается впечатление, что мы видели проблему при предыдущей власти, а теперь мы больше ее не видим, потому что не хотим видеть. В этом смысле я хочу понять, сейчас есть коррупция или нет».

Премьер-министр на это ответил: «Вы действительно верите, что в обмен на какие-то привилегии что-то взяли? Не может быть такого. Если такое произойдет, поступившие так люди будут привлечены к ответственности».

Пашинян затронул еще одну нашумевшую тему: предложение правительства отправить судей Конституционного суда на досрочную пенсию. В соответствии с этим предложением, если судьи добровольно уйдут в отставку до 31 января 2020 года, они сохранят и свои зарплаты, и премии.

Отвечая на звучащую критику о том, что не стоит из народного кармана платить за то, чтобы избавиться от нежелательных судей, Пашинян сказал, что если они не разрешат кризис, все равно налогоплательщики будут платить эту сумму. «То есть, нет никакой разницы. Теперь предположим, что эти люди не выходят на досрочную пенсию, мы опять же будем платить им точно такую же сумму и, в то же время, не будем иметь Конституционный суд, предусмотренный Конституцией Республики Армения. Мы эту сумму так или иначе все равно на них потратим. Мы же говорим: давайте не столь уж приятное, тем не менее, совместим с полезным», - пояснил премьер-министр.