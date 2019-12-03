Оппозиционные фракции НС проголосуют против предложения о предоставлении членам КС пенсии в случае отставки

Оппозиционные фракции Национального собрания проголосуют против предложения правительства о предоставлении членам Конституционного суда (КС) пенсии, эквивалентной их жалованию и премиям, в случае их отставки.

Проект находится в повестке дня очередных заседаний НС, планировалось, что он сегодня будет обсужден, но, как сообщил Радио Азатутюн руководитель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян, по всей вероятности, вопрос будет обсуждаться, начиная с четверга, а причина в корректуре технического характера.

Глава фракции «Процветающая Армения» ППА Гагик Царукян назвал предложение правительства абсурдом, а исполнители, по его словам, должны подумать о том, что позже за это ответят.

«Если человека, фактически, не могут обвинить за его дело, в несправедливости, не знаю в чем, а предлагают заплатить ему, чтобы он, не работая, пользовался этими деньгами, а если не согласится, то со следующего месяца они платить не станут. Кто такое услышит, подумает, что это абсурд», - сказал он.

Фракция «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») также критикует эту инициативу. По словам Тарона Симоняна, получается, что за счет общественного кармана будут поощряться те судьи, которые до этого критиковались за отсутствие доверия у ним.

«Я не понимаю, что власть хочет сказать этим процессом. Она хочет сказать: смотрите, я сделала последний шаг, сказала: давайте я дам вам деньги, а вы уходите, а если не уйдете, то после этого я прибегну к другим шагам? До сих пор прибегли бы, если это умещается в логику правового государства. Зачем делать добро за счет налогоплательщика и неработающему человеку гарантировать доход в молодости или на всю дальнейшую жизнь?» - заметил депутат.

Несмотря на заявления оппозиции, председатель комиссии по государственно-правовым вопросам, депутат правящей фракции «Мой шаг» Владимир Варданян считает, что в любой процесс, осуществляемый в соответствии с Конституцией, вступать стоит.

«Речь идет о добровольном досрочном выходе на пенсию, и судьи сами должны выбрать, принимают ли они эти положения или нет, руководствуются ли этим или нет, стоит или не стоит, это вопрос оценки. Но мы должны ответить на следующий вопрос: стоит ли сохранять эту напряженную ситуацию вокруг Конституционного суда? Потому что мы, в конце концов, пытаемся реализовать те конституционные положения, которые были предусмотрены конституционными изменениями 2015 года, и на этом пути, на мой взгляд, мы должны быть по возможности проактивными. То есть, можно заявить, что кризиса нет, и этим ограничиться, но этим кризис не устраняется, по крайней мере, мы должны констатировать, что один из судей не участвует в заседаниях, должны констатировать, что в Конституционном суде на протяжении всего этого периода времени не был избран заместитель председателя КС, должны констатировать (правда, судьи Конституционного суда об этом не говорят), что те судьи, которые в настоящее время находятся в должности, по сути, лишены своего конституционного права выдвигаться на должность председателя Конституционного суда. Есть вопросы такого порядка, которые свидетельствуют о том, что мы имеем проблему в Конституционном суде», - объяснил глава комиссии по государственно-правовым вопросам.

Проект касается семи судей Конституционного суда, назначенных до 9 апреля 2018 года, никто из них до сих пор не сделал публичного заявления о том, что готов подать в отставку и досрочно уйти на пенсию.