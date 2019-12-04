«Мы два дня пытаемся расшифровать, что вчера сказал этот человек» - полемика между депутатами фракций «Мой шаг» и ППА

Заседание парламента сегодня сопровождалось полемикой между депутатами правящей фракции «Мой шаг» и оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА). В ходе обсуждения вопросов повестки дня депутаты сначала извинялись за отклонение от темы, а затем отвечали на обвинения в адрес друг друга.

Все началось с выступления депутата фракции ППА Тиграна Уриханяна, который рассказал о безрезультатной встрече наследного принца Абу-Даби, приехавшего в Армению в качестве инвестора, с мэром Еревана Айком Марутяном.

«Прошу обратить серьезное внимание на организационные способности мэра, а также в этом смысле на управленческие способности», - отметил Уриханян.

Реакция со стороны правящей фракции не заставила себя долго ждать. Депутат фракции «Мой шаг» Кристине Погосян обратилась непосредственно к Гагику Царукяну, намекнув на то, что по этому вопросу лидеру ППА была предоставлена неверная информация.

«Я советую г-ну Царукяну уволить всех зарегистрированных и незарегистрированных людей, которым он платит, потому что они растрачивают его деньги», - сказала Кристине Погосян.

Последующие отклики и ответы уже больше относились, согласно ППА, к отсутствию опыта у молодых депутатов фракции «Мой шаг», а согласно депутатам «Мой шаг», к участию ППА в коалициях с прежней властью.

«Дорогой г-н Абовян постоянно говорил: послушайте интервью г-на Царукяна, мы слушаем, г-н Абовян, внимательно слушаем, слушаем, но многое не понимаем, потому что основная мысль сопровождается разными словами, и общая мысль непонятна. Два дня пытаемся расшифровать, что вчера сказал этот человек», - заявила Арпи Давоян из фракции «Мой шаг».

Ей ответила Наира Зограбян из ППА: «Если вы не поняли какое-либо его интервью, поищите проблему в себе. Во-вторых, что в действительности произошло? Все просто: ваш любимый мэр, который не исполнил ни одно из своих предвыборных обещаний, просто отверг, не понял, не способен, у него недостаточно способностей, ему место в театре, в комедийном сериале «Азизяны», ему исполнять бы роль Гарника. Что теперь нам делать, если этот человек не может создать благоприятных условий для инвестиций, чтобы в Армению поступили миллиардные инвестиции? Проблема в этом. Сейчас я вынуждена напомнить: если бы «Процветающей Армении» не было в парламенте, то, по крайней мере, правовым путем, премьер-министр не был бы избран, и неизвестно, где бы вы были сейчас, где бы оказались».

Позже ППА объявила политический бойкот и покинула зал заседаний Национального собрания.

На заявление ППА ответил находившийся в тот момент на трибуне с докладом вице-премьер Тигран Авинян, сказав, что обвинения оппозиции относительно инвестиций не соответствуют действительности, более того, он подчеркнул, что инвестиции не подразумевают дарение земель в центре Еревана.

«Если некоторые инвесторы думают, что инвестиции также подразумевают дарение земельных участков в центре Еревана, думаю, что там есть некоторые проблемы, и нужно понять, где заканчиваются интересы инвесторов и где начинаются общественные интересы. Я считаю, что позиция муниципалитета была очень четкой, и это общее правило для всех, а не для одного конкретного инвестора », - сказал Авинян.

Вчера лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил, что наследный принц Абу-Даби хотел инвестировать в Армении миллиарды, но после встречи с мэром Еревана Айком Марутяно уехал разочарованным.

Марутян опроверг эту информацию, отметив, что в нерабочий день должным образом принял потенциальных инвесторов, после чего от них никакой реакции не последовало.