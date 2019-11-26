Переговоры о либерализации визового режима с Арменией начнутся после того, как в ЕС будет решена проблема просящих убежища лиц

Как только будет решена проблема лиц, ищущих убежища в Евросоюзе, вопрос о начале переговоров по либерализации визового режима с Арменией также будет решен в позитивном ключе. Об этом сегодня в Ереване заявил заместитель управляющего директора по Европе, Центральной Азии Европейской службы внешних связей Люк Девин.

«Я бы не сказал, что Евросоюз вообще не готов начать переговоры с Арменией по либерализации визового режима. Чтобы начать подобные переговоры, необходимо консенсусное решение государств-членов ЕС. У стран-членов ЕС есть проблемы с Арменией. Замминистра хорошо осведомлен, о чем идет речь, и в связи с этим вопросом необходимо получить заверение Еревана в том, что вопрос будет решен. Это не против Армении, а объективная проблема. Проблема касается пребывания в странах ЕС дольше разрешенного периода времени. Армения не единственная страна, которой касается эта проблема. Например, есть страна, с которой у нас установлен безвизовый режим и с которой у нас есть проблема, и мы обсудили эти проблемы. Это работа, которая требует участия полиции, обмена информацией, сотрудничества полиций. Это не политический, а практический вопрос. Я уверен, что когда условия будут выполнены, когда у нас не будет проблем с лицами, просящими убежища, решение будет положительным, и у нас есть такие примеры в прошлом», - сказал высокопоставленный представитель ЕС.

Созванная в Ереване пресс-конференция с участием официальных лиц Армении и Евросоюза была посвящена Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанному между Ереваном и Брюсселем два года назад, которое, как сегодня выяснилось, на данный момент уже ратифицировали 17 из 27 государств-членов ЕС. Оно также ратифицировано Арменией.

Заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц в своем выступлении отметил, что правительство Армении проводит со странами-членами ЕС работу в двустороннем формате, пытаясь понять проблемы, касающиеся переговоров о либерализации визового режима, и решить их.

«Вскоре, я думаю, на очереди Польша. И мы, имея большое и искреннее желание, пытаемся, если есть проблемы, понять эти проблемы и попытаться совместно найти те необходимые механизмы и инструменты, которые помогут урегулировать существующие проблемы», - сказал замминистра.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент. С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу.