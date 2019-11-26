Белый дом попросил заблокировать резолюцию о признании Геноцида армян в Сенате

Американская пресса сообщает новые подробности закулисных переговоров, в результате которых сенатор Линдси Грэм пару недель назад заблокировал в Сенате принятую Конгрессом резолюцию о признании Геноцида армян в Османской Турции.

«Призыв исходил из Белого дома, - пишет портал Axios, поясняя: - Многие были возмущены и озадачены, когда после жаркой дискуссии с президентом Турции в Белом доме сенатор-республиканец сразу же поспешил в Сенат и сделал то, что, скорее всего, порадовало бы Эрдогана. Линдси Грэм заблокировал резолюцию, согласно которой Сенат официально признавал Геноцид армян».

Причем, до этого, участвуя в состоявшейся в Белом доме встрече Трампа и Эрдогана, Грэм жестко порицал турецкого лидера за вторжение в Сирию и нападение на курдов. Очевидцы рассказали средствам массовой информации, что когда для своего оправдания Эрдоган взял iPad и показал антикурдское, явно пропагандистское видео, представлявшее лидера Курдских демократических сил как террориста, Грэм возразил: «Хочешь, чтобы я тоже сказал курдам подготовить видео о том, что ты с ними сделал?»

«Только когда сенатор уже собирался покинуть Овальный кабинет, к нему подошел один из высокопоставленных чиновников Белого дома и попросил его вернуться в Сенат и заблокировать приводящую Эрдогана в ярость резолюцию о признании Геноцида армян», - написал Axios.

Грэм подтвердил эту информацию: «После встречи мы собрались и поговорили о том, что произошло. Ко мне подошел сотрудник Белого дома по законодательным делам и сказал, что сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес собирается вынести на голосование резолюцию по Геноциду армян, и спросил, могу ли я ее заблокировать. Я сказал: конечно».

При этом сенатор-республиканец заявил, что единственной причиной, по которой он пошел навстречу этой просьбе администрации, было то, что президент Турции в тот момент все еще находился в Вашингтоне. «Для этого было неподходящее время. Я пытаюсь спасти американо-турецкие отношения, если это возможно», - сказал он.

Между тем, в Сенате Грэм представил совершенно иную мотивацию. «Я думаю, что мы должны не приукрашивать или переписывать историю, а заниматься нынешними проблемами. Учитывая ситуацию в Сирии и некоторую надежду на то, что мы сможем найти решение, я блокирую эту резолюцию не по причине прошлого, а во имя будущего», - заявил сенатор.

Корреспондент Axios поинтересовался у Грэма, было ли ему «неудобно» блокировать эту резолюцию, на что тот ответил утвердительно и пообещал, что в следующий раз возражать не будет. «Мне нравится Менендес, он в течение многих лет работал над этим документом, но я думаю, что было бы чрезмерным голосование именно в тот момент, когда президент Турции был в нашем городе. Но в следующий раз я не собираюсь блокировать [резолюцию]», - сказал он.

Однако «следующий раз» произошел на прошлой неделе, когда сенатор-демократ Роберт Менендес вновь ввел в обращение резолюцию № 150, призвав Сенат немедленно перейти к голосованию. На этот раз к нему присоединился также сенатор-республиканец Тед Круз, который вместе с Грэмом присутствовал на встрече президентов Трампа и Эрдогана.

«Турция – союзник по НАТО и важный союзник, но друзья и союзники могут говорить друг другу правду. И мы не уважаем Америку и исповедуемые нами ценности, если боимся сказать правду и намеренно участвуем в ее сокрытии», - подчеркнул Круз.

Резолюция, однако, вновь была заблокирована, в этот раз усилиями сенатора-республиканца Дэвида Пердью. Причем, согласно Axios, призыв вновь исходил из Белого дома. Пресс-секретарь сенатора сказал порталу, что Пердью пошел на этот шаг, поскольку опасается, что принятие резолюции «может подорвать продолжающиеся чувствительные переговоры с Турцией и другими союзниками в регионе».

«Реальная, более масштабная картина, однако, заключается в том, что администрация Трампа оказывает давление на Турцию, чтобы та отказалась от российских систем противовоздушной обороны С-400, и пока они ведут переговоры, пытаются не допустить, чтобы Конгресс высказался о зверствах Турции в сфере прав человека», - заключает американское издание.

Ранее, в прошлом месяце, нижняя палата Конгресса подавляющим большинством голосов признала Геноцид армян. В отличие от Палаты представителей, где любой документ ставится на голосование председателем, в верхней палате (Сенате) каждый из 100 сенаторов может заблокировать любую инициативу по выставлению вопроса на голосование.