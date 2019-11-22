В Сенате США вновь заблокировали резолюцию о признании Геноцида армян

21 ноября в американском Сенате должно было пройти голосование по резолюции о Геноциде армян. Однако сенатор от Республиканской партии Дэвид Пердью от штата Джорджия заблокировал процедуру.

Соответствующая информация была опубликована Американским комитетом «Ай дат».

Напомним, что несколько дней ранее то же голосование было заблокировано другим сенатором от Республиканской партии – Линдси Грэмом от Южной Каролины.

Согласно американской Конституции, любой член Сената США вправе блокировать резолюцию по любому вопросу.

Палата представителей США 29 октября приняла резолюцию о признании Геноцида армян в Османской империи. В поддержку резолюции высказались 405 членов Палаты представителей, против – 11.

Далее документ был выставлен на голосование в Сенате его членом от Демократической партии Робертом Менендесом.

Принятие резолюции Палатой представителей вызвало критику со стороны официальной Анкары. Президент Турции Реджеп Эрдоган и глава МИД Мевлют Чавушоглу отметили, что их страна игнорирует принятый документ и считает позицию Палаты представителей предвзятой и враждебной.