Специалисты, выступающие за обязательное преподавание предметов арменоведения, встретились с министром

Специалисты, выступающие против предложения Министерства образования, науки, культуры и спорта оставить преподавание «Армянский язык», «Армянская литература» и «Армянская история» на усмотрение вузов, сделав его факультативным, вчера вечером провели первую встречу-обсуждение с министром Араиком Арутюняном.

Еще на прошлой неделе специалисты потребовали встречи с Араиком Арутюняном для обсуждения поправок в закон «О высшем образовании и науке». Преподаватели вузов требуют отзыва законопроекта, который, по их мнению, по многим пунктам является проблемным.

В ходе обсуждения, продлившегося больше двух часов, Арутюнян, обращаясь к преподавателям, сказал: «Уважаемые коллеги, найдите общий язык со своими коллегами, убедите их, что на их факультетах необходимо преподавание армянского языка и истории, не приходите к министру и не убеждайте его, что эти предметы необходимо проходить. Потому что если на ваших факультетах - на непрофессиональных, неармяноведческих факультетах ваших коллег, вы находитесь в академической среде, вы, как вы с самого начала отметили, группой представителей интеллигенции пришли выразить свою озабоченность, и если в министерстве нет интеллигенции, вы должны убедить ваших коллег-интеллигентов в ваших вузах».

Заведующий кафедрой армянского языка Ереванского государственного университета Юрий Аветисян в ответ на вопрос Радио Азатутюн сказал, что они все равно продолжают придерживаться мнения о том, что обязательное преподавание армянского языка должно быть закреплено в новом законе до тех пор, пока ситуация в старших школах не изменится. «Эти шаги, предусматривающие существенные изменения в вузе, должны были быть, прежде всего, направлены на общее образование», - отметил Аветисян.

Данное законодательное предложение вызвало обеспокоенность также среди группы студентов. С прошлой недели отставки министра Араика Арутюняна требуют представители молодежного крыла АРФ «Дашнакцутюн», к которым присоединились также студенты факультета армянской филологии Ереванского государственного университета.

Относительно того, собирается ли он встречаться и с ними, министр в беседе с журналистами заверил: «Мы готовы к разговору со всеми».

Кстати, перед встречей с преподавателями вузов Араик Арутюнян встретился с премьер-министром Николом Пашиняном. Министр сообщил, что законопроект также предусматривает интеграцию систем высшего образования и науки, переход к одноступенчатой системе присуждения научных степеней и полноценное внедрение трехступенчатой системы высшего образования, замену системы «очного и заочного» образования системой «полной и частичной загруженности», ведение образовательных программ или отдельных курсов на иностранных языках, внедрение новых принципов и механизмов поступления в вузы, а также деполитизацию вузовского управления.

Премьер-министр отметил, что в системе образования Армении существуют серьезные проблемы. «Мы не только должны ставить задачу реформирования системы, но должны реформировать систему так, чтобы не только обеспечить ее дальнейшее естественное развитие, но и максимально сократить упущенное время, так как пока мы топтались на месте, за это время образовательная система в глобальном смысле подверглась серьезным изменениям, и мы должны найти иные пути, чтобы восполнить это упущенное время и содержание», - подчеркнул Никол Пашинян.