Премьер: Правительство пойдет на решительные, принципиальные и последовательные изменения в сфере образования и науки

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого был представлен законопроект «О высшем образовании и науке» и предлагаемые изменения.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, премьер отметил, что данный законопроект является важным и принципиальным документом.

«Откуда возникает необходимость в подобном проекте и внесении изменений? В первую очередь, из того факта, что в системе образования у нас есть серьезные проблемы. И следует прямо сказать, что наша система образования не обеспечивает развитие нашей страны, тем более не отвечает стремлениям и амбициям нашей страны, нашего народа, нашей нации, которые сегодня уже сформулированы как программа правительства, которые формулируются как стратегия и о которых мы не раз говорили.

Следовательно, хочу еще раз подчеркнуть, что правительство в данном вопросе пойдет на решительные, принципиальные и последовательные изменения, и здесь, как я уже несколько раз говорил, никому не удастся затянуть правительство и, по сути, граждан Республики Армения, в болото и удерживать там. Я хочу, чтобы все это четко зафиксировали.

Мы не утверждаем, что мы являемся единственным источником истины и нашли ключ ко всем возможным проблемам. Однако то, что так продолжаться не может, это однозначно, но, естественно, мы не только должны ставить задачу реформирования системы, но должны реформировать систему так, чтобы не только обеспечить ее дальнейшее естественное развитие, но и максимально сократить упущенное время, так как пока мы топтались на месте, за это время образовательная система в глобальном смысле подверглась серьезным изменениям, и мы должны найти иные пути, чтобы восполнить это упущенное время и содержание.

Здесь важно проведение заинтересованного, профессионального обсуждения, чтобы мы выслушали все позиции, вывели из услышанного рациональное, там, где можем, должны более скорректировать свои позиции, сделать наши реформы более эффективными. Я имею в виду, что в этом процессе ключевое значение должен иметь диалог, и естественно, этот диалог также является приоритетом для правительства, потому что я уверен в том, что любая реформа и ее успех зависит также от того, насколько по возможности большое количество вовлеченных в нее людей считают ее собственной, считают себя авторами этих реформ.

Следовательно, наша задача состоит в том, чтобы по возможности расширить круг авторов. Хотя следует сказать, что правительство Республики Армения, которое пользуется доверием и поддержкой народа Армении, само по себе может быть автором, когда мы видим, что наша готовность к диалогу используется не для того, чтобы сделать процесс более эффективным, а когда наша готовность к диалогу используется для остановки процессов. Такого просто не должно быть, и я хочу, чтобы мы все констатировали это и четко продвинулись вперед», - подчеркнул премьер-министр Пашинян.

Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян отметил, что законопроектом планируется интеграция систем высшего образования и науки, переход к одноступенчатой системе присуждения научных степеней и полноценное внедрение трехступенчатой системы высшего образования, замена системы «очного и заочного» образования системой «полной и частичной загруженности», ведение образовательных программ или отдельных курсов на иностранных языках, внедрение новых принципов и механизмов поступления в вузы, а также деполитизация вузовского управления.

Планируется также внедрение новых принципов и механизмов финансирования высшего образования и науки, самоуправление вузов и научных организаций, академические свободы и отчетность, стимулирование притока молодых кадров в административные структуры научных организаций и академический состав, а также передача в полномочия вузов преподавания армянского языка, армянской литературы и истории Армении для всех специальностей и др.

Премьер-министр подчеркнул важность комплексного обсуждения законопроекта со всеми заинтересованными сторонами и отметил, что в результате должно быть сформировано концептуальное решение проблем, существующих в сферах образования и науки.

Напомним, молодежное крыло АРФ «Дашнакцутюн» уже несколько дней проводит акции протеста с требованием отставки министра Араика Арутюняна. К ним присоединились также студенты факультета армянской филологии Ереванского государственного университета. Дашнаки недовольны последним законодательным предложением Араика Арутюняна – сделать преподавание предметов «Армянский язык», «Армянская литература» и «Армянская история» в программах вузов не обязательным, а факультативным. Они считают это антинациональной политикой.