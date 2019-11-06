Студенты филологического факультета ЕГУ ответили на представленный МОНКС проект закона забастовкой

Студенты факультета армянской филологии Ереванского государственного университета (ЕГУ) выступают против законодательных изменений, инициированных Министерством образования и науки, культуры и спорта (МОНКС). На предложение сделать преподавание предметов «Армянский язык», «Армянская литература» и «Армянская история» в вузах не обязательным, а факультативным будущие филологи ответили забастовкой.

«Выдвинутая программа должна быть отменена или изменена», - сказал один из студентов.

Помимо забастовки также был организовал сбор подписей, и, по словам студентов, к нему присоединились также студенты с других факультетов. Они хотят собрать, по крайней мере, три тысячи подписей, чтобы представить свою четко сформулированную жалобу в министерство.

Забастовку поддерживают также большинство преподавателей факультета филологии, хотя эта идея им не столь уж по душе. По словам преподавателей, это решение студентов, но поднятый вопрос волнует и их. Позиция преподавателей заключается в том, что, во-первых, армянский язык в школе преподается неполноценно, кроме того, школьники изучают армянский язык на другом уровне.

Преподаватель факультета армянской филологии ЕГУ Нарине Дилбарян в беседе с Радио Азатутюн сказала, что в нашей стране все исказилось, в школах армянский язык преподают на научном уровне, что является делом вузов.

После более чем полуторачасовой беседы с деканом и преподавателями факультета филологии и.о. ректора ЕГУ Гегам Геворкян заявил, что в ЕГУ не против забастовки, но и не за то, чтобы она проводилась на территории факультета.

Он сказал, что есть студенты, которые не присоединились к забастовке и хотят посещать занятия. По словам Геворкяна, в университете пока нет общей позиции по предложению министерства, обсуждения продолжаются. Он, однако, удивлен поднявшимся шумом и считает его искусственным.

«Сегодня в школе также нет обязательных предметов, те же «Армянский язык» «История армянского народа», «Математика» и другие школьные предметы закреплены утвержденными правительством стандартами и образовательными программами», - отметил Гегам Геворкян.

Согласно действующему законодательству, в программу бакалавриата изучение «Армянского языка», «Армянской литературы» и «Армянской истории» включено как минимум в течение двух семестров и завершается обязательным экзаменом.

Позже в Министерстве образования отреагировали, пояснив, что замечаний и предложений из вузов в связи с проектом закона, направленным с целью рабочего обсуждения, практически не поступало, однако проектом закона вузам предоставляется широкая автономия для определения содержания академических и научных программ. То есть, именно ученые советы вузов могут решать, должны ли эти предметы преподаваться в обязательном порядке или факультативно.

«Проект закона не только не умаляет роль армянского языка и арменоведения, но и, наоборот, закрепляет внедрение этих важных ценностей и подготовку соответствующих специалистов», - говорится в заявлении МОНКС.

Нарине Дилбарян в беседе с Радио Азатутюн отметила, что министерство не говорит ничего нового, а они говорят, что не следует оставлять это на усмотрение ученых советов.

По мнению преподавателя, проблемой является именно оставление преподавания предметов «Армянский язык», «Армянская литература» и «Армянская история» на усмотрение ученых советов вузов.

«Возможности для лоббирования и продвижения узких личных интересов в ученых советах гораздо выше», - подчеркнула она.

Она отметила, что проблемой также является оплата преподавателей, которая уменьшится если часы занятий будут сокращены. Д

Декан факультета армянской филологии ЕГУ Арцрун Авакян сказал: «Когда уровень школы повысится, когда все эти предметы будут преподаваться, и наши ученики будут оканчивать школу, усвоив их, тогда да».

На филологическом факультете пока нет единого решения о том, продолжать забастовку завтра или нет, однако студенты намерены выразить свой протест и в других местах. Также будет продолжен сбор подписей.