Араик Арутюнян: «Дашнакцутюн» демонстрирует невоспитанное поведение

Член правления правящей партии «Гражданский договор», министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян сегодня на брифинге после заседания правительства заявил, что партия АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) демонстрирует невоспитанное поведение, а руководство структуры «Дашнакцутюн» в Армении связано с бывшими властями, создавая искусственные проблемы для правительства Пашиняна.

«Во-первых, я хочу обратиться к членам «Дащнакцутюн» за пределами Армении, к их руководству, чтобы они были хозяевами своей партии, потому что то невоспитанное поведение, которые демонстрирует «Дашнакцутюн», не делает чести одной из старейших наших партий. И у них был повод несколько раз провести акции типа «Президент, не сдавайся», которые очень часто проваливались. Я считаю, что «Дашнакцутюн», особенно после прошлогодних событий, должна была вести себя по-другому, во-первых, понять, почему она была отвергнута обществом, и, во-вторых, должна была сменить лица, потому что они проваливают и продолжают проваливать «Дашнакцутюн». Те действия, которые происходят сейчас, оказывают лишь негативное влияние. И мы видим реакцию общественности на их действия», - сказал Арутюнян.

На вопрос Радио Азатутюн, что он имеет в виду, когда говорит об обращении к членам «Дашнакцутюн» за пределами страны, Арутюнян ответил: «Когда я уезжаю за границу в командировки, обязательно встречаюсь с представителями наших действующих за рубежом структур, в том числе и с представителями «Дашнакцутюн», и вижу, что там наши коллеги из АРФД очень адекватны и готовы к конструктивной работе, чего здесь я не вижу».

На следующий вопрос Радио Азатутюн, считает ли он, что местное руководство АРФД связано с бывшими властями и пытается, например, создать проблемы для правительства, министр ответил: «Естественно. Те изменения... в частности, почему они начали шуметь особенно после реформ в сфере образования? Потому что неоднократно проваливали управление в этой сфере. Честно говоря, я собираюсь наполнить те коробки, которые они принесли вчера, десятками уголовных дел, которые касаются этой сферы, и отправить обратно им».

Арутюнян пояснил, что речь идет не о многолетнем министре образования и науки, члене АРФД Левоне Мкртчяне, а «о системе, которой они руководили», добавив, что уголовными делами должны заняться соответствующие органы. «Если вы заметили, в течение полутора лет я не затрагивал деятельность моего предшественника Левона Мкртчяна, считая, что это в некоторой степени отнимет у меня дополнительное время. Но сейчас я займусь этим», - сказал он.

Отставки Араика Арутюняна начали требовать, в том числе и молодежное крыло «Дашнакцутюн», после того как министерство выступило с законодательной инициативой сделать преподавание предметов «Армянский язык», «Армянская литература» и «Армянская история» факультативным.

Вопрос обострился после состоявшегося на днях перед станцией метро «Площадь Республики» скандального перформанса «Волнение и звонок», когда выяснилось, что на эту постановку Министерство образования, науки, культуры и спорта выделило грант в размере 2,7 млн драмов.

Сегодня перед зданием правительства представители Молодежного союза АРФД Армении проводили акцию протеста, требуя отставки Арутюняна.

Акция протеста продолжилась перед зданием министерства сидячим пикетом. Протестующие скандировали «Араик, уходи!».

Араик Арутюнян, похоже, непреклонен: «Я готов уйти в отставку тогда, когда посчитаю, что неудовлетворительно выполняю свои полномочия. Это не та ситуация».