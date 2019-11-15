Борьба продолжится и будет набирать обороты - представитель Верховного органа АРФД

Борьба Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД), требующей отставки министра образования, науки, культуры и спорта, продолжится и будет набирать обороты. В беседе с Радио Азатутюн об этом заявил представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян.

Требование об отставке главы МОНКС Араика Арутюняна было выдвинуто, в том числе и молодежным крылом АРФ «Дашнакцутюн, после того, как министерство выступило с законодательной инициативой сделать преподавание предметов «Армянский язык», «Армянская литература» и «Армянская история» факультативным.

Вопрос обострился после состоявшегося на днях перед станцией метро «Площадь Республики» скандального перформанса «Волнение и звонок», когда выяснилось, что на эту постановку Министерство образования, науки, культуры и спорта выделило грант в размере 2,7 млн драмов.

Еще одним поводом для критики стало частичное финансирование правительством документального фильма, рассказывающего о бывшем члене сборной Армении по тяжелой атлетике Мелине Далузян, которая после эмиграции в Нидерланды сменила пол, став Мелом Далузяном. В среду в парламенте премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Далузян из-за общественного мнения был даже на грани самоубийства. «Он находится под моей личной защитой», - сказал глава правительства.

В этой связи Ишхан Сагателян сказал Радио Азатутюн: «Во-первых, премьер-министр исказил суть вопроса, потому что в своей речи он сказал, что на этого человека нападают, ведут с ним борьбу. Во-первых, я еще раз хочу уточнить, хотя и до сих пор было предельно ясно, что требование нашей молодежи не против этого лица, касательно личной жизни, поведения и жизни данного лица у нашей молодежи вопросов нет, и вообще они не об этом говорили. Проблема в правительстве и, в частности, в Министерстве образования, науки, культуры и спорта, которое профинансировало [фильм], вопрос в том, почему из скудных средств бюджета нашего государства мы финансируем фильм о человеке, сменившем пол. И какое отношение это имеет к «кормушке, грабежу, укладыванию на асфальт, размазыванию по земле», от этого уже устаешь».

«То есть, мы говорим о содержании, мы говорим о материале, вместо этого получаем безадресные обвинения, адресатами которых являемся не мы, - заявил представитель Верховного органа АРФД, продолжив: - Если премьер-министр думает, что эти светлые, прогрессивные молодые люди имеют какое-то отношение к грабежу, кормушке и прочему, и дает подобные квалификации, мне больше нечего сказать, я всего лишь говорю, что стыдно продолжать в таком же духе. Посмотрите, насколько сдержанно, насколько уравновешенно молодые люди отреагировали на выступление премьер-министра, потому что их задача не в этом, не в том, чтобы опустить вопрос до уровня плинтуса», - сказал Сагателян.

«Нам еще нужно до конца прояснить, но если мы поймем, что это на самом деле точка зрения всего правительства, 88 депутатов Национального собрания, это даст нам повод для размышлений», - заявил Ишхан Сагателян.