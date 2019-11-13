Никол Пашинян: Мел Далузян находится под моей личной защитой

Премьер-министр Никол Пашинян доволен тем, что Министерство образования, науки, культуры и спорта решило профинансировать фильм «Мел», который рассказывает о тяжелоатлете-трансгендере Меле Далузяне (Мелине Далузян), пройденном им пути.

Сегодня во время правительственного часа в парламенте премьер-министр заявил, что Мел Далузян, который переехал на постоянное место жительства в Амстердам, оказался даже на грани самоубийства, причиной чего стало отношение к нему общественности.

Отметим, что на финансирование этого фильма Министерству образования, науки, культуры и спорта было выделено 20 млн драмов, которые составляют лишь 14% от общей стоимости фильма.

Чемпион Европы по тяжелой атлетике, уроженец Гюмри Мел Далузян выступал под флагом Армении на чемпионатах мира и Европы как женщина под именем Мелине Далузян, он получил политическое убежище в Нидерландах как трансгендер-мужчина. В снятом в Армении документальном фильме «Послушай меня», рассказывающем об ЛГБТ-сообществе в Армении, Далузян рассказал, что сталкивался в Армении со множеством трудностей по причине своей сексуальной ориентации.

«Фильм о человеке, который является трехкратным чемпионом Европы, рекордсменом, чей рекорд до сих пор остается непобитым, благодаря победам которого три раза поднимался флаг Армении, и три раза звучал гимн Армении, - сказал Никол Пашинян, продолжив: - У человека была проблема, которая вовсе не нова для нашей действительности, и в нашем фольклоре и лексиконе эта проблема имеет конкретные медицинские параметры. Об этой проблеме сначала узнали товарищи по команде, затем тренеры, по причине реакции и отношения общественности, когда все смотрели на него косо, за спиной шушукались, человек оказался на грани самоубийства, затем понял, что единственное решение этой проблемы - уехать из Армении, эта проблема имеет медицинское решение. Современный мир дает возможность решить эту проблему, хотя люди говорят, что если Бог создал его таким… извините, но у нас есть дети, которые родились с пороком сердца, Бог их такими создал, давайте не будем их лечить, есть дети, которые рождаются слепыми, давайте оставим их такими как есть?»

По его словам, если бы министерство не профинансировало съемки этого фильма, он как гражданин Армении подумал бы, что правительство является неблагодарным, потому что этот человек имеет заслуги в нашей истории.

«То есть, мы такие да? Если этот человек полностью соответствует нашим представлениям, одевает популярные остроносые туфли, у нас с ним проблем нет, но когда у него есть проблема, страдание, и его окружение постоянно сыпет ему соль на эту рану и вынуждает его уехать, мы ставим на нем крест. Когда он чемпион, мы встаем и фотографируемся с ним, а когда у него проблемы, мы с ним не имеем дела?» - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян подчеркнул, что его представление о Республике Армения не таково. Он добавил, что не знал о решении профинансировать фильм, но доволен этим, потому что отказ от финансирования этого фильма, неучастие в создании этого фильма с морально-психологической точки зрения стало бы клеймом на лбу Армении и ее правительства.

Обращаясь к критикам этого решения, он сказал, что считает это дешевой пропагандой, и назвал ее «пропагандой лишенных кормушки».

«Этот человек находится под моей личной защитой», - заявил премьер-министр Армении.