В Амстердаме при обезвреживании грабителей ножевое ранение получил армянский тяжелоатлет-трансгендер Мел Далузян

Армянский тяжелоатлет-трансгендер, двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике, бронзовый призер Чемпионата мира Мел Далузян (Мелине Далузян) вчера обезвредил грабителей, которые в центре Амстердама пытались ограбить кассу супермаркета и угрожали кассиру. Об этом мы узнаем на странице Мел Далузян в Facebook и из записей его друзей.

«В тот момент Мел совершал там покупки, и, увидев происходящее, остановил грабителей. Полиция прибыла на место происшествия и задержала их. К сожалению, до прибытия полиции одному из грабителей удалось нанести Далузян глубокие ножевые ранения в область грудной клетки и спины. Тем не менее, даже получив ранение, Мел не позволил преступникам скрыться», - написал один из друзей спортсмена.

Отметим, что Далузян с 2016 года проживает в Амстердаме.

МИД Армении, в свою очередь, сообщил, что «гражданин Республики Армения М. Далузян, получивший ранение вследствие разбойного нападения, на вертолете был доставлен в больницу, где находится до сих пор. Согласно информации, имеющейся в распоряжении посольства, Далузян проведет в больнице еще несколько дней».

Позже консул Армении в Нидерландах Кристина Степанян сообщила, что они установили опосредованную связь с Мел Далузян. «Ему предложили помощь посольства и консульской службы, однако гражданин сообщил, что не нуждается в какой-либо помощи», - сказала Степанян.

Мэр Амстердама Фемке Халсема посетила Мела Далузяна, чтобы поблагодарить его. «Ваш поступок героический. Я горжусь тем, что в Амстердаме есть такой житель, как Вы. Я благодарна за то, что вы смогли эффективно пресечь противоправные действия вооруженных грабителей в масках. Желаю Вам скорейшего выздоровления и заверяю Вас, что мэрия готова помочь Вам всем необходимым», - сказала мэр.

Уроженец Гюмри Мел Далузян выступал под флагом Армении на чемпионатах мира и Европы как женщина под именем Мелине Далузян, он получил политическое убежище в Нидерландах как трансгендер-мужчина.

В снятом в Армении документальном фильме «Услышь меня», рассказывающем о ЛГБТ-сообществе, Далузян рассказал, что в Армении сталкивался с множеством трудностей из-за своей сексуальной ориентации.