Во фракции «Мой шаг» считают критику со стороны Вазгена Манукяна странной

В правящей фракции «Мой шаг» считают странной критику в адрес властей, высказанную ушедшим с поста председателя Общественного совета Вазгеном Манукяном.

Депутат правящей фракции Айк Геворкян удивлен: почему и чем Манукян недоволен?

«Он констатирует третье крупное политическое изменение в своей жизни. Пусть вспомнит, какой была атмосфера во время предыдущих изменений, когда приходившая на смену элита полностью истребляла предыдущую: лишала имущества, бросала в тюрьмы, не знаю, сотни, тысячи людей оказывались за решеткой. Ведь он должен был это видеть, и если тогда не говорил об атмосфере ненависти, он теперь говорит о ней? Я не понимаю, где он видит эту ненависть?» - в беседе с Радио Азатутюн сказал Геворкян.

В письме, адресованном членам Общественного совета, в котором он сообщил о своем уходе с поста председателя совета, Манукян написал, что сегодня в Армении сформировалась атмосфера недоверия и ненависти беспрецедентного уровня, произошел такой раскол общества, которого никогда не было. Фактически, во всем этом он обвинил правительство, пришедшее к власти в результате революции.

Другой депутат правящей фракции, Гаяне Абрамян, отметила, что Манукян должен был уйти в отставку раньше, поскольку Общественный совет после революции вместо выполнения своей функции занялся неуместной политической критикой.

«Потому что если бы критика действительно была обоснованной, аргументированной, то была бы полностью приемлемой, и мы бы полностью ее поняли. Но особенно когда мы знаем, в результате каких закулисных встреч были даны эти интервью и сделаны эти политические заявления, они в этом смысле еще более неприемлемы, как и этот процесс в целом», - сказала Радио Азатутюн Абрамян.

По мнению депутата, особенно на данном этапе Общественный совет должен был заниматься разработкой пакетов реформ, чего он не делал.

73-летний Вазген Манукян в письме выразил недовольство тем, что несколько раз пытался встретиться с премьер-министром, чтобы найти грани сотрудничества для ослабления напряженности в обществе, но отклика не последовало.

«Когда г-н Манукян заявляет, что сформировалась беспрецедентная атмосфера ненависти, он также воспроизводит и сам поддерживает эту атмосферу ненависти, и проблема также в этом», подчеркнула Гаяне Абрамян.

С 2009 года возглавлявший Общественный совет Вазген Манукян был переназначен на эту должность 4 апреля этого года решением премьер-министра Никола Пашиняна.

Манукян в своем письме подчеркнул, что продолжит борьбу во имя интересов государства и народа.

Напомним, вопрос отставки председателя Общественного совета в направленном премьер-министру обращении поднял депутат Арман Бабаджанян, обосновав это тем, что руководитель неполитического органа делает политические заявления.

После этого Манукян заявил, что готов написать заявление об отставке и покинуть пост в любой момент, если премьер-министр пригласит его и скажет, что их совместная работа невозможна.