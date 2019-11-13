Вазген Манукян выходит из состава Общественного совета Армении

Председатель Общественного совета Армении Вазген Манукян выходит из состава Общественного совета, считая свою дальнейшую деятельность в нем бессмысленной. Об том он сообщил в письме, адресованном членам Общественного совета, текст которого опубликовала пресс-служба Общественного совета.

«У новых властей была уникальная возможность вести нашу страну к развитию, консолидировать народ вокруг общенациональных проблем, способствовать благополучию наших граждан путем построения более демократичного и более эффективного национального государства. К сожалению, власти пошли другим путем, и сегодня в нашей стране сформировалась атмосфера недоверия и ненависти беспрецедентного уровня, произошел такой раскол общества, которого никогда не было. И это в случае, когда мир и наш регион так сильно изменились, добавив новые угрозы и вызовы в вопросе нашей безопасности, в вопросе Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.]», - написал Манукян.

Он считает, что в этих условиях целью властей должно было быть «устранение этих трещин в обществе, создание атмосферы солидарности, консолидация народа».

«Одним из наиболее эффективных инструментов для достижения этой цели мог быть как раз Общественный совет, - отметил Вазген Манукян, продолжив: - Вместо этого власти продолжают обсуждать проекты и предпринимать шаги, которые еще больше будут способствовать расколу в нашем обществе: это правосудие переходного периода, законопроект о конфискации имущества без обвинительных заключений, изменения в сфере образования, использование судебно-правовой системы для решения политических проблем и так далее».

«На последнем заседании Общественного совета я представил Вам, что несколько раз пытался встретиться с премьер-министром, найти грани сотрудничества для ослабления напряженности в обществе и предотвращения через Общественный совет некоторых шагов, которые, на мой взгляд, опасны для государства. Вы также знаете, что эти попытки потерпели неудачу. Со времени нашего последнего заседания прошло некоторое время, и снова никакого отклика. В этих условиях считаю свою дальнейшую деятельность в Общественном совете бессмысленной и покидаю совет, о чем я уже письменно уведомил правительство», - сообщил Манукян.

Он заверил, что продолжит борьбу во имя интересов государства и народа, и выражает надежду, что Общественный совет сохранит свое качество и продолжит служить своим целям.

Напомним, вопрос отставки председателя Общественного совета в направленном премьер-министру обращении поднял депутат Арман Бабаджанян, обосновав это тем, что руководитель неполитического органа делает политические заявления.

После этого Манукян заявил, что готов написать заявление об отставке и покинуть пост в любой момент, если премьер-министр пригласит его и скажет, что их совместная работа невозможна.