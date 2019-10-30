«Премьер-министр в любой момент может сказать, что мы не можем работать вместе, и я сразу же уйду» - Вазген Манукян

Председатель Общественного совета Вазген Манукян готов в любой момент написать заявление об отставке и уйти с должности, если премьер-министр пригласит его и скажет, что их совместная работа невозможна.

С требованием отставки Вазгена Манукяна к премьер-министру обратился депутат Национального собрания Арман Бабаджанян на том основании, что Манукян, занимая неполитическую должность, выступает с политическими заявлениями. Сам Манукян считает их не политическими заявлениями, а публичными советами. Он говорит, что встречи с бывшей политической элитой были более частыми, по этой причине подобных заявлений не было.

«Во всех моих острых выступлениях я также даю советы властям, что нужно делать. Власти, если они не согласны со мной, не хотят меня видеть в качестве председателя Общественного совета, иногда говорят, что не имеют права меня снимать с должности до 4 апреля, это не имеет никакого значения, я уже заявил, что в любой момент премьер-министр может пригласить меня и сказать, что мы не можем вместе работать, и я сразу же уйду. Поскольку возник такой вопрос, возможно, я сам инициирую в ближайшие дни встречу в премьер-министром, мы вместе обсудим – имеет смысл дальнейшая деятельность или нет», - сказал Вазген Манукян.

Арман Бабаджанян необходимость своего заявления обосновал также определенными сведениями, полученными им в ходе состоявшейся на днях его встречи с Наири Унаняном, лидером террористической группы, совершившей нападение на парламент 27 октября 1999 года.

Манукян сегодня заявил, что не комментирует вопросы, связанные с делом «27 октября», поскольку это та игра, которую сейчас навязывают ему и народу.

«27 октября сейчас используется как дело Кирова во времена Сталина, если вы понимаете, о чем идет речь, в результате чего они начинают уничтожать политических деятелей, своих противников. Но кто это направляет? Я не думаю, что без разрешения Никола Пашиняна он мог бы пойти в тюрьму и побеседовать, а затем выйти и говорить такие вещи», - подчеркнул Манукян.

Бабаджанян, в частности, заявил, что, по его впечатлению, Вазген Манукян оказывал влияние на Наири Унаняна, по словам депутата, Унанян за несколько дней до 27 октября встретился с Вазгеном Манукяном. Председатель Общественного совета опровергает эту информацию.

«С Наири Унаняном я имел дело во время движения 1988 года, потому что я представлял комитет «Карабах», а он - студенческое движение, тогда мы с ним встречались, после чего спустя очень долгое время он пришел в нашу партию, хотел вступить в партию «Национальный демократический союз», мы решили, что не стоит, чтобы он становился членом нашей партии, и кроме этого я не имел с ним никаких отношений – ни товарищеских отношений, ни встреч, ничего такого не было, у нас дома он никогда не был, никаких отношений не было. Все это придумано, и за всем этим скрыты политические цели. Я сказал, что встретился с ним тогда, когда он пришел вступать в партию, если встречались на улице, здоровались, я не помню», - сказал Манукян.

Вазген Манукян также ответил на критику вице-спикера Национального собрания Алена Симоняна о том, что Общественный совет является бесполезной структурой и трудно вспомнить какой-либо процесс, инициированный и успешно завершенный этим консультативным органом при правительстве. Манукян напомнил о дискуссиях на тему Амулсара, Стамбульской конвенции, Севана и по ряду других вопросов.

«В 74 странах есть соответствующие структуры, и эти структуры в большинстве из этих стран приносят довольно большую пользу своему государству, но очень важно, чтобы эта структура и власти могли работать вместе, и, в то же время, чтобы эта структура была достаточно свободной в вопросе выражения общественного мнения или своего мнения», - отметил Манукян.

Общественный совет, в соответствии со 161-й статьей Конституции, является консультативным органом при правительстве. Одной из функций совета является организация общественных слушаний по вопросам, представляющим общественный интерес, представление заключений по действующим законам, государственным программам, стратегиям и концепциям. Общественный совет состоит из 45 членов. Вазген Манукян был назначен председателем Общественного совета решением правительства во главе с Николом Пашиняном от 4 апреля этого года.