По словам Арцвика Минасяна, у Араика Арутюняна нет национальной системы ценностей

«У министра образования: науки, культуры и спорта Араика Арутюняна нет национальной системы ценностей», - заявил член Верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД) Арцвик Минасян.

Представители АРФД сегодня созвали пресс-конференцию, чтобы ответить на вчерашние заявления министра.

«Человек своим поведением, своими действиям, высказанными мыслями, своими подходами полностью антинационален», - сказал Минасян.

Представители Верховного органа АРФД посетовали на то, что борьбе представителей молодежного крыла «Дашнакцутюн», как они выразились, против антинациональных программ министра Арутюнян придал партийный характер и озвучил обвинения в адрес АРФД, в то время как, по словам Арцвика Минасяна, это был всплеск недовольства молодежи.

«Это борьба, бунт армянской молодежи. «Дашнакцутюн» находится везде, где есть проблема сохранения, защиты, продвижения национальных ценностей», - отметил член Верховного органа АРФД.

Молодежное крыло АРФД начало круглосуточную сидячую акцию протеста с требованием отставки Араика Арутюняна. К ним присоединились также студенты филологического факультета Ереванского государственного университета. Дашнаки недовольны последним законодательным предложением Араика Арутюняна – сделать преподавание предметов «Армянский язык», «Армянская литература» и «Армянская история» в программах вузов не обязательным, а факультативным.

Кроме того, молодые люди недовольны тем, что состоявшийся на днях у станции метро «Площадь Республики» скандальный перформанс «Волнение и звонок» профинансировало Министерство образования, науки культуры и спорта. Араик Арутюнян в ответ на требование отставки призвал руководителей структур «Дашнакцутюн» в Диаспоре заняться своей партией в Армении, поскольку, по словам министра, то невоспитанное поведение, которые демонстрирует «Дашнакцутюн», не делает чести одной из старейших армянских партий.

На это отреагировал член АРФД Тарон Тоноян: «Для нас невоспитанными являются те люди, которые блокируют суды. Г-н Арутюнян призывает руководителей наших структур в Диаспоре прийти и заняться дашнаками в Армении, невоспитанными дашнаками. Я с уверенностью могу сказать г-ну Арутюняну следующее: если руководители наших структур в Диаспоре приедут в Армению и ближе ознакомятся с той антинациональной деятельностью, которую Арутюнян пытается проводить с сфере образования,то они призовут дашнаков в Армении быть более решительными и радикальным в своих действиях».

Образовательную политику в Армении осуществляет не Араик Арутюнян, а правительство. Так на требование студентов, проводящих у здания министерства круглосуточную сидячую акцию протеста, ответил премьер-министр Никол Пашинян. Премьер-министр сегодня, направляясь в МИД, встретился с протестующими.

«Правительство осуществляет образовательную политику в Армении, и я вчера на заседании правительства подробно затронул эту тему. Я не разделяю мнения о том, что какие-то люди антинациональны, какие-то национальны. В Армении никогда не было более национального правительства, чем наше», - сказал Пашинян.

«Если премьер-министр Никол Пашинян придерживается тех же точек зрения, поддерживает поведение по попранию национальных ценностей, мы озвучиваем те же оценки и в его адрес», - подчеркнул Арцвик Минасян.

Навешивающим на его деятельность ярлыки и требующим его отставки дашнакам Араик Арутюнян также напомнил, что политику в этой сфере многие годы осуществляла АРФД и провалила управление этой сферой. Министр отметил, что принесенные ему протестующими пустые коробки собирается наполнить десятками уголовных дел, которые касаются данной сферы.

«Что касается публичных угроз [Араика Арутюняна] наполнить коробки уголовными делами, то сейчас я публично заявляю, что Араик Арутюнян должен быть призван к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом, пусть сам выберет статью. Но есть, как минимум, две статьи, у него есть возможность выбора: либо статья о ложном доносе, либо укрывательство преступления. В противном случае эти высказанные Араиком Арутюняном угрозы преследуют одну важную цель – посредством политического шантажа попытаться осыпать градом правовых обвинений», - сказал Минасян.