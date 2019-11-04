Дешевая вульгарность или инновационное искусство?

Участников вызвавшей большой шум экспериментальной постановки «Волнение и звонок» пользователи Интернета в чем только ни обвиняли: и в сатанизме, и в пропаганде нетрадиционной сексуальной ориентации, и в отсутствии патриотизма.

На днях участники этого перформанса перед станцией метро «Площадь Республики» провели репетицию, которая завершилась скандалом: участник параллельно проходившей там же еще одной акции облил одного из актеров зеленкой.

По мнению авторов, постановка представляет собой синтез современных танцевальных и поэтических ритмов, экспериментальное прочтение произведений футуристической поэзии 1920-х годов - Егише Чаренца, Геворга Абова, Азата Вштуни.

Облившего актера зеленкой молодого человека подвергли приводу, а видеозапись инцидента стала хитом в Сети, послужив поводом для различных дискуссий.

А сегодня Министерство образования, науки, культуры и спорта заявило, что профинансировало постановку в рамках грантовой программы, выделив 2,7 млн драмов. Размер суммы также подвергся критике.

Министр Араик Арутюнян отметил, что удостоившаяся одобрения программа была представлена как чтение произведений армянских авторов 1920-х годов. «О результатах мы поговорим тогда, когда они, согласно порядку, согласно договору, представят свои финансовые и содержательные результаты, после чего уже министерство сможет дать оценки», - сказал министр.

Решение о финансировании той или иной программы принимает сформированный по приказу министра эстетический совет.

«Трудно установить очень конкретные критерии для какой-либо культурной инициативы, специалисты дают заключения на основании своего опыта, своих знаний, своих способностей», - сказал министр.

Решение поддержать эту постановку приняли преподаватель Ереванской консерватории Лилит Ерджакян, оперный певец Липарит Аветисян, солистка балета Мария Диванян, певец Гор Суджян, заместитель министра Ара Хзмалян и еще один представитель ведомства.

По словам министра, этот и другие советы перед тем, как одобрить ту или иную программу, учитывают все особенности. «Культура – это не математика, и трудно предсказать точный результат. И мы должны дать людям возможность ошибаться. В результате ошибки делаются исправления, и данная сфера от этого только выигрывает»,- сказал Арутюнян.

Араик Арутюнян признается, что были случаи, когда он ходил на финансируемые их ведомством спектакли и у него появлялось желание схватиться за голову и убежать. «Это постоянный процесс», - отметил он.

По оценке министра, в ходе дискуссий об искусстве в первую очередь должны высказывать свое мнение представители этой сферы. В этом случае, по его мнению, другие группы говорить не будут и примут то, что скажут деятелями искусства.

Художественный руководитель Государственного академического театра имени Габриэла Сундукяна, заслуженный деятель искусств Армен Элбакян считает, что цензура в искусстве никогда не бывает позитивной, а что является искусством и что им не является, покажет время. «И мы не должны никому запрещать что-то или заставлять их думать так, как мы думаем», - отметил Элбакян.

В постановке «Волнение и звонок» принимала участие также секретарь фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана Асмик Хачунц. Она отказалась от интервью, подчеркнув, что является просто участницей, на вопросы о содержании может ответить хореограф, который, как выяснилось, в данный момент находится за пределами в Армении.

Перформанс подвергла критике и депутат парламента от фракции «Процветающая Армения», председатель постоянной комиссии НС по вопросам прав человека Наира Зограбян. По ее словам, постановка является вульгарностью и безвкусным завыванием, а если какой-либо деятель искусства скажет, что это имело какое-то отношение к искусству, она вступит с ним в полемику.

«На эту дешевую вульгарность из госбюджета были выделены деньги, что я серьезно обсудила как депутат», - сообщила Радио Азатутюн Наира Зограбян.

По ее оценке, это представление нарушило ряд конвенций по защите прав человека. «Если я со своим ребенком выхожу, скажем, из станции метро «Площадь Республики», меня заставляют увидеть то, чего я не хочу видеть», - отметила она.

Депутат предлагает тем, кто считает такие мероприятия искусством, собираться в закрытых помещениях и там организовывать такие представления.



