Вазген Манукян: Начались серьезные нападки на Общественный совет

Председатель Общественного совета Вазген Манукян сегодня на пресс-конференции заявил, что на возглавляемую им структуру начались серьезные нападки.

Он перечислил направленную в их адрес критику о том, что структура бесполезна, работает неэффективно, также выдвигается требование его отставки.

Манукян предложил членам Общественного совета обсудить эти вопросы.

Вопрос отставки председателя Общественного совета в направленном премьер-министру обращении поднял депутат Арман Бабаджанян, обосновав это тем, что руководитель неполитического органа делает политические заявления.

«В обществе всегда происходят нежелательные явления, некоторые – со стороны властей, некоторые – со стороны других сил. Общество должно противостоять. Противостоять не означает совершать революцию. Общественный совет таким же образом и раньше противостоял. Часто это противостояние не было заметно в прессе, потому что мы демонстрировали его на встречах. Противостоит оппозиция. Мы не являемся оппозицией для этой или какой-либо другой власти. Противостоит оппозиция. Если мы оппозиционные политические деятели, оппозиционные политические единицы, то, конечно, мы можем противостоять. Наш регламент и закон «Об Общественном совете» гласят, что это консультативный орган, его цель - общественная экспертиза», - сказал Вазген Манукян.

Один из членов Общественного совета, Аршак Садоян, удивлен тем, что обсуждается подобный вопрос: нужен Армении Общественный совет или нет? Он напомнил, что существование структуры предусмотрено Конституцией.

Садоян возмущен недавним заявлением вице-спикера Национального собрания Алена Симоняна о том, что Общественный совет является бессмысленной структурой и что результат его работы не виден общественности. Симонян также выразил недоумение в связи с тем, почему Вазген Манукян не уходит в отставку, если видит себя в политическом поле.

«Лучше бы Ален Симонян спросил, какие советы давал Общественный совет, которым правительство, министерства, Национальное собрание не последовали. Вместо того, чтобы спросить об этом, спрашивают: что вы сделали на практике?» - сказал Садоян.

Для других членов совета также показался странным вопрос сегодняшней повестки дня. У них одна общая позиция: Армении нужен Общественный совет, другой вопрос - обсуждение эффективности.

Член совета Анаит Бахшян видит необходимость в законодательных изменениях. «Ключ находится в там… Когда вы говорите об обратной связи, к сказанному нами не прислушиваются, по закону оно не имеет обязательной силы», - сказала она.

Вазген Манукян сегодня не стал комментировать вопрос своей отставки. Ранее он заявил, что готов написать заявление об отставке и покинуть пост в любой момент, если премьер-министр пригласит его и скажет, что их совместная работа невозможна.



