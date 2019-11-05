Премьер-министр и фракция «Мой шаг» обсудили вопрос председателя Общественного совета

Вчера в офисе правящей партии «Гражданский договор» на встрече премьер-министра Никола Пашиняна с депутатами парламентской фракции «Мой шаг» был обсужден также вопрос пребывания Вазгена Манукяна в должности председателя Общественного совета.

Однако вице-спикер парламента Ален Симонян после встречи в беседе с журналистами не уточнил позицию премьер-министра.

Депутат Армен Бабаджанян на прошлой неделе обратился к Пашиняну с требованием отставки Манукяна, заявив, что председатель Общественного совета делает подчеркнуто пристрастные политические заявления.

Ален Симонян сказал, что вопрос роспуска Общественного совета не обсуждался, однако лично он считает, что эта структура является бессмысленной и бесполезной. «Когда смотришь на историю этой структуры, понимаешь, что она не дала никаких плодов, - заявил вице-спикер НС, добавив: - Знаете, Вазген Манукян говорит, что он готов подать в отставку, если премьер-министр не хочет с ним работать. Во-первых, я не понимаю, почему после такой критики он сам не принимает такого решения, если он видит себя в политическом поле, сегодня я прочел, что он даже собирается заниматься политикой и прочее, Это его дело».

Сам Вазген Манукян на днях заявил, что готов в любой момент написать заявление об отставке, если премьер-министр пригласит его и скажет, что их совместная работа невозможна.

Манукян также коснулся заявления Бабаджаняна о том, что председатель Общественного совета, занимая неполитическую должность, выступает с политическими заявлениями. Манукян считает их не политическими заявлениями, а публичными советами. Он сказал, что встречи с бывшей политической элитой были более частыми, по этой причине подобных заявлений раньше не было.