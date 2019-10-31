У Армении нет механизма контроля за деятельностью российской военной базы - Сакунц

По словам соавтора доклада «Российское военное присутствие в Армении и его влияние на состояние прав человека» Артура Сакунца, их исследования позволяют утверждать, что у Армении нет никакого механизма контроля и мониторинга за деятельностью российской военной базы.

«Не зафиксирован механизм, не знаю, если у них есть какие-то договоренности и прочее, но в любом случае для граждан Республики Армения эти механизмы контроля не понятны», - сказал правозащитник.

Это исследование было проведено при поддержке программы Восточного партнерства ЕС, помимо Сакунца над докладом также работала представитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Армине Садикян.

В докладе, в частности, представлены хронология деятельности российской военной базы в Армении, все документы относительно военной базы, заключенные между двумя странами, описание инцидентов с участием военнослужащих военной базы, взаимосвязь между иностранным военным присутствием и правами человека.

Согласно исследованию, начиная с 1992 года, между Арменией и Россией было заключено 20 документов.

Подобное исследование было проведено также в Молдове и Украине. Говоря о последствиях отсутствия механизмов контроля за деятельностью российской военной базы, Артур Сакунц представляет как раз молдавский опыт.

«Это было довольно серьезным вызовом именно в плане нарушений прав человека в регионе Приднестровья Молдовы, и об этом есть также известные решения Европейского суда по делу «Иласку против Молдовы и России», где прямо признана ответственность Молдовы за то, что она не может полностью реализовать свой суверенитет и правовые механизмы в одной части своего государства, и Российская Федерация была признана виновной в том, что, де-факто контролируя этот регион, она также несет ответственность за нарушения прав человека», - сказал правозащитник.

По словам Сакунца, по части деятельности российской военной базы в Гюмри существует также проблема, связанная с конституционностью: любой орган, действующий в Армении, согласно Конституции, должен действовать подотчетно и прозрачно.

«У него должны быть и полномочия, и ответственность, а мы видим, что полномочия есть, а институт ответственности не закреплен, речь идет о принципе правовой определенности», - сказал он.

Соавтор доклада подчеркнул, что по части деятельности российской военной базы есть ряд секретов, но с точки зрения безопасности секреты не могут иметь широкого пространственного смысла, чтобы сделать работу какой-либо структуры неконтролируемой.

Правозащитник добавил, что если договор о военном присутствии между Арменией и Россией рассматривался как соответствующий Конституции РА, то осуществление российской стороной пограничной службы в аэропорту «Звартноц» договором не предусмотрено.

Сакунц напомнил о проблемах, которые возникли у депутата украинской Рады Мустафы Найема при въезде в Армению несколько месяцев назад. Служба национальной безопасности Армении тогда утверждала, что он ранее был в списке нежелательных для Армении иностранцев и Россия не оказала на это никакого влияния, а Сакунц был уверен, что въезду депутата чинились препятствия именно из-за вмешательства России.

«Со стороны пограничной службы он считался нежелательным лицом с точки зрения требований РФ, то есть, свободное передвижение граждан может быть ограничено на основании закона, и обоснованно, и предсказуемо. Имеем очевидный факт», - заметил он.

Кстати, после переговоров, состоявшихся на днях в Ереване между министрами обороны России и Армении, Сергеем Шойгу и Давидом Тонояном, стало известно, что Кремль намерен удвоить потенциал российской военной базы в Армении, модернизировав ее вооружение.