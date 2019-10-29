Шойгу: Российская военная база готова вместе с ВС Армении противостоять возникающим вызовам и угрозам

Впервые после бархатной революции в Армению прибыл министр обороны России Сергей Шойгу.

На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Шойгу заявил, что дислоцированная в Гюмри 102-я российская военная база боеспособна и готова совместно с Вооруженными силами Армении противостоять возникающим вызовам и угрозам.

По сообщению «Интерфакса», Шойгу продолжил: «Уровень взаимодействия наших военных ведомств позволяет нам оперативно решать текущие задачи и своевременно реагировать на происходящие в регионе изменения».

По сообщению пресс-службы премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил, что армяно-российское сотрудничество в сфере обороны способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе, выразив удовлетворение процессом военного, военно-технического сотрудничества между двумя странами и добавив, что визит Шойгу будет способствовать его дальнейшему расширению.

Визит главы оборонного ведомства РФ в Армению начался сегодня с Гюмри, где в результате обсуждений с командованием российской военной базы стало известно, что Кремль намерен почти в два раза увеличить боевой потенциал дислоцированной в Армении российской военной базы путем оснащения новыми и модернизированными образцами вооружения и военной техники. Затем по итогам встречи Шойгу с министром обороны Армении Давидом Тонояном в Ереване между министерствами обороны двух стран был подписан План сотрудничества на 2020 год, который включает в себя широкий круг двустороннего сотрудничества.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян после завершения переговоров Тоноян-Шойгу пояснил Радио Азатутюн, что достигнутые договоренности позволят в следующем году значительно увеличить число армяно-российских совместных военных учений.

«Обсуждался широкий спектр вопросов двустороннего военного сотрудничества: сфера военного образования, боевая подготовка, взаимодействие войск и подразделений, военно-техническое и другие виды сотрудничества, все это с каждым годом динамично развивается и углубляется», - сказал Ованнисян.

Он добавил, что после подписания Плана сотрудничества на 2020 год были намечены планы на следующий год и на будущее. Арцрун Ованнисян отметил, что в 2020 году не будет ни одного направления, отделенного от остальных, то есть все программы получат более глубокое развитие.

«Яркий пример - совместные военные учения по боевой подготовке и маневры будут значительно увеличены, но по всем направлениям у нас будет прогрессивная динамика», - пояснил представитель Минобороны РА.

Накануне визита Шойгу вчера в Армению прибыла делегация во главе с начальником Службы безопасности полетов авиации ВС России.

Радио Азатутюн поинтересовалось у Арцруна Ованнисяна, связан ли визит этой делегации с покупкой Арменией истребителей Су-30МС. Ожидается, что к концу этого или началу следующего года Москва поставит Еревану эти истребители поколения 4+.

«Поставки, согласно намеченному плану, ожидаются в конце 2019 года или в первые месяцы 2020 года. Что касается визита соответствующих должностных лиц, то это связано не только с ожидаемыми Су-30МС, а в целом с использованием воздушного пространства, разработкой правил безопасности полетов, разработкой собственных технологий, технологией контроля управления полетами, которые с каждым годом совершенствуется. И каждый год имеет место уточнение планов вместе с российской стороной», - ответил он.

Арцрун Ованнисян не уточнил, говорилось ли на встрече глав военных ведомств Армении и РФ о приобретении армянской стороной у России новых видов оружия.

Кстати, сегодня на встрече Тоноян-Шойгу присутствовало ограниченное число СМИ. Радио Азатутюн также не было приглашено для освещения этой встречи.

Из Армении министр обороны России отправится в Баку, где завтра примет участие в предстоящей в столице Азербайджана встрече министров обороны стран СНГ.

Арцрун Ованнисян сообщил Радио Азатутюн, что министр обороны Армении Давид Тоноян в Баку не поедет.