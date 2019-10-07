Ким и Кортни Курдашян посетили Первопрестольный Святой Эчмиадзин, где приняли участие в церемонии крещения

Всемирно известные звезды популярного реалити-шоу Ким и Кортни Кардашян сегодня посетили Первопрестольный Святой Эчмиадзин, где приняли участие в церемонии крещения. Об этом Радио Азатутюн сообщил директор пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина священник Ваграм Меликян.

Кто из членов семьи Кардашян был крещен, в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина не сообщают.

Ким Кардашян находится в Ереване для участия во Всемирном конгрессе по информационным технологиям WCIT-2019 в качестве специального основного докладчика и панелиста. Это второй визит Кардашян в Армению. В первый раз она приехала в Ереван в 2015 году на 100-летнюю годовщину Геноцида армян. В ходе визита в Армению​ она обещает «удивительные новости» и «большие планы». Об этом ранее Кардашян написала в Twitter. В своей записи она не исключила, что может открыть в Армении новые рабочие места.

Как в ходе предыдущего, так и в ходе нынешнего визита Кардашян находится в центре внимания СМИ. Сегодня представители СМИ и фанаты Кардашян осадили вход в гостиницу, где остановились сестры Кардашян.

Вместе с семьей американской телезвезды армянского происхождения в Армению прибыли также сотрудники безопасности, которые, сопровождая их, несут усиленную охрану.

Ким Кардашян покинула гостиницу, не ответив на вопросы собравшихся у отеля журналистов. Кардашяны приехали в Армению с 7 детьми. Они прибыли в Ереван вчера около полуночи. Однако на протяжении нескольких часов прождавшие Кардашян в VIP-зале аэропорта «Звартноц» журналисты так и не смогли ее увидеть и сфотографировать.

Позже выяснилось, что Кардашян вышла через президентский зал. Руководитель программ Всемирного конгресса по информационным технологиям Сюзанна Азоян объяснила, что в последние минуты Кардашяны предпочли выйти через президентский зал, поскольку дети спали, а они были уставшими.

«Она обязательно встретится с армянскими журналистами, нет никаких проблем, просто сегодня она не была готова, не думайте, что это было проявлением неуважения, она с уважением относится, просто дети устали», - сказала Сюзанна Азоян.

Однако фотографам удалось сфотографировать выход Ким и Кортни Кардашян из президентского зала вместе с детьми. На фотографиях дети не спали. Примечательно, что для обеспечения безопасности Кардашянов в аэропорт прибыло большое число полицейских, а несколькими часами ранее прибыли также сотрудники службы безопасности американской телезвезды.