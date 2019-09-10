Американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашян-Уэст приедет в Армению для участия во Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT) 2019, который пройдет в Ереване 6-9 октября.

Как отмечают организаторы мероприятия, Кардашян-Уэст примет участие в заседании WCIT в качестве основного докладчика и участника панельных дискуссий.

«Ким Кардашян-Уэст со своими более чем 240 млн подписчиков является одной из тех, кто имеет наиболее широкую аудиторию в соцсетях. Она является одним из влиятельнейших голосов в современном мире. Мы уверены, что Кардашян-Уэст, как необыкновенно успешный предприниматель, как передовик этой сферы, как женщина и мать, сможет представить важные и интересные аспекты о мире предпринимательства в социальных медиа», - говорится в заявлении организаторов.