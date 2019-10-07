Ким и Кортни Кардашян прибыли в Ереван

Всемирно известная американская телезвезда армянского происхождения Ким Кардашян вчера около полуночи прибыла в Ереван. Однако на протяжении нескольких часов ожидавшие Кардашян в VIP-зале аэропорта «Звартноц» журналисты так и не смогли ее увидеть.

Позже выяснилось, что Кардашян вышла через президентский зал. Руководитель программ Всемирного конгресса по информационным технологиям Сюзанна Азоян объяснила, что в последние минуты Кардашяны предпочли выйти через президентский зал, поскольку дети спали, а они были уставшими.

«Она обязательно встретится с армянскими журналистами, нет никаких проблем, просто сегодня она не была готова, не думайте, что это было проявлением неуважения, она с уважением относится, просто дети устали», - сказала Сюзанна Азоян.

Однако фотографам удалось сфотографировать выход Ким и Кортни Кардашян из президентского зала вместе с детьми. На фотографиях дети не спали. Примечательно, что для обеспечения безопасности Кардашянов в аэропорт прибыло большое число полицейских, а несколькими часами ранее прибыли также сотрудники службы безопасности американской телезвезды.

Кардашян приехала в Армению для участия во Всемирном конгрессе по информационным технологиям WCIT-2019 в качестве основного специального докладчика и панелиста. Это второй визит Кардашян в Армению. В первый раз она приехала в Ереван в 2015 году на 100-летнюю годовщину Геноцида армян. В ходе визита в Армению​ она обещает «удивительные новости» и «большие планы». Об этом ранее Кардашян написала в Twitter. В своей записи она не исключила, что может открыть в Армении новые рабочие места.

Для участия в самом престижном Всемирном конгрессе по информационным технологиям WCIT-2019 в Армению прибыли более 2000 гостей из 70 стран мира, в том числе видные деятели ИТ-сферы. В конгрессе примут участие вице-президенты компаний Google, Siemens, Ericsson и другие авторитетные представители сферы, а также основатель и солист рок-группы System of a Down Серж Танкян. А вчера на площади Республики в Ереване в концерте, ознаменовавшем открытие конгресса, принял участие всемирно известный диджей Армин ван Бюрен, который в аэропорту сказал, что был рад приехать в Армению.

Всемирный конгресс по информационным технологиям WCIT-2019 продлится до 9 октября.