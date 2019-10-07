В Ереване стартовал Всемирный конгресс по информационным технологиям WCIT-2019

В Ереване накануне официально стартовал Всемирный конгресс по информационным технологиям (WCIT 2019). Начало мероприятия ознаменовалось концертом на площади Республики в армянской столице.

Специально для мероприятия по инициативе художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна был собран всемирный оркестр WCIT, состоящий из 75 иностранных и 30 армянских музыкантов.

На концерте в Ереване также выступил всемирно известный диджей Армин ван Бюрен.

На мероприятии в Ереване ожидается более 2 тысяч участников из 70 стран мира. Среди гостей также всемирно известная американская телезвезда армянского происхождения Ким Кардашян, которая прибыла в армянскую столицу накануне.

Всемирно известный певец и композитор Серж Танкян также прибыл в Ереван для участия в мероприятии.

Ранее с приветственной речью к участникам конгресса выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Инновации и инициативы исторически были в основе армянской идентичности. На протяжении всей своей истории армянский народ давал миру ученых, инженеров и изобретателей, которые внесли свой неоценимый вклад в развитие и повышение уровня жизни человечества», - в частности, отметил он.

«Для того чтобы сделать Армению передовой технологической страной мирового уровня, мы готовы реформировать нашу систему образования, модернизировать стратегические инфраструктуры и инвестировать в человеческий капитал… Как принимающая WCIT-2019 страна Армения обеспечит среду для объединения ведущих интеллектуалов мира, бизнес-лидеров и политических деятелей, чтобы обсудить ряд насущных проблем, касающихся технологического будущего, которые могут иметь далеко идущие социальные, экономические и политические последствия для всего человечества», - заявил глава армянского правительства.