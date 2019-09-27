Сефилян: Ванецян - один из наемников Кремля

Уволенный с должности директора Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян - один из наемников Кремля и представителей действующей в Армении пятой колонны, сегодня на пресс-конференции такое заявление сделал руководящий член партии «Сасна црер» Жирайр Сефилян.

«В течение этих полутора лет мы все стали свидетелями того, как с самого первого дня, когда Никол Пашинян оказался у руля власти в стране, со стороны известного государства (я имею в виду Россию) был начат процесс, цель которого – как можно скорее привести правительство Никола Пашиняна к провалу. И этот процесс до сих пор продолжается», - заявил Сефилян.

По его убеждению, на достижение этой цели направлены действия России в «Верхнем Ларсе», когда сегодня чинятся препятствия движению армянского грузового транспорта.

«Мы все стали свидетелями того, как подняли цену на газ. И у меня есть сведения, что в ближайшее время цену на газ вновь поднимут», - сказал он.

Однако, по словам Жирайра Сефиляна, к счастью, мы в последнее время стали свидетелями сопротивления со стороны Никола Пашиняна, которое проявилось несколькими способами, и один из них – увольнения директора СНБ Артура Ванецяна и начальника полиции Валерия Осипяна, а также принятый в парламенте в первом чтении законопроект, согласно которому, эти силовые структуры смогут возглавить гражданские лица.

«Что касается реванша бывших властей, то скажу так: до тех пор, пока рейтинг Никола Пашиняна резко не упал, не очень низкий, они ничего сделать не могут. Ни один Кремль, ни одна Россия ничего не могут сделать вместе со своими пятыми колоннами, своим наемниками, своими агентами», - продолжил Сефилян.

На уточняющий вопрос Радио Азатутюн, имеет ли он в виду, что Артур Ванецян также является наемником и представителем пятой колонны Кремля, Жирайр Сефилян ответил: «Да, вы правильно поняли».

В последние дни произошла заочная публичная полемика между премьер-министром Николом Пашиняном и уже бывшим директором СНБ Артуром Ванецяном. Отвечая на заявление Пашиняна, сделанное в Лос-Анджелесе, в котором премьер сравнил действия Ванецяна с действиями путчистов в 1991 году, экс-глава СНБ сказал газете «Грапарак»: «Представляете, если вдруг я начну говорить, не думая о последствиях?»

Депутаты правящей парламентской фракции «Мой шаг» охарактеризовали эти слова Артура Ванецяна как попытку говорить с властями на языке шантажа.

В беседе с газетой «Аравот», обращаясь к этому вопросу, Ванецян, занимавший пост директора СНБ в течение полутора лет, сказал, что если лицо, которому в ходе его службы, будь то военной, или гражданской, стали известны государственные секреты, когда-нибудь в каких-либо обстоятельствах обнародует эти секреты, то это лицо должно быть объявлено предателем нации.

«Если осмелятся раскрыть какие-либо секреты, я буду только рад, потому что тем самым только ускорят процесс, и действующие власти начнут совершать гораздо более быстрые шаги в правильном направлении. Пусть осмелятся сделать эти разоблачения. Но здесь проблема не в Ванецяне, а в действующей власти. Смотрите, сегодня у нас есть министры обороны, в отношении которых возбуждено уголовное дело и которые находятся в бегах - один в России, другой в США. Интересно, не правда ли? В конце концов, мы государство или нет? Что значит - министры обороны за границей, и мы не можем их вернуть и арестовать. Это из-за неправильной тактики, принятой на вооружение действующей властью. Г-н Пашинян должен как можно скорее полностью взять власть в свои руки. И после всего этого никакие венецяны, никакие СНБ ничего не смогут сделать», - сказал Жирайр Сефилян.

Получить комментарии Артура Ванецяна сегодня не удалось.