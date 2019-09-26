Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в ближайшем будущем посетят регион

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ намерены в ближайшем будущем посетить регион. Об этом посредники в урегулировании карабахского конфликта сообщают в заявлении, распространенном накануне по итогам отдельных и совместных встреч с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также встреч с генеральным секретарем ОБСЕ, действующим председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Словакии и высокопоставленными должностными лицами ООН.

Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) отмечают, что «проинформировали обоих министров о своей деятельности после ​встречи, состоявшейся в июне в Вашингтоне, включая недавние консультации в Париже и Женеве по гуманитарным аспектам и аспектам безопасности, связанным с конфликтом».

Посредники, согласно заявлению, отметили «позитивные результаты усилий сторон по минимизации уровня насилия в летний период, включая использование налаженных прямых каналов связи, и выразили глубокое сожаление в связи с гибелью людей в недавний период».

«Сопредседатели и министры продолжили обсуждение дополнительных мер по снижению уровня напряженности и поддержанию способствующей миру и благоприятной для переговоров атмосферы», - говорится в документе.

Сославшись на свое заявление от 9 марта, посредники призвали стороны минимизировать использование риторики, которая подрывает или предопределяет итоги переговоров.

В понедельник в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана - Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. Этой встрече предшествовали отдельные встречи посредников с министрами обеих стран.

Накануне переговоров глав МИД двух стран ситуация в зоне конфликта обострилась. Армянская сторона заявила о пресечении попытки диверсии. С азербайджанской стороны есть один погибший.