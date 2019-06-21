«Между двумя сторонами сохраняются довольно серьезные разногласия» - Мамедъяров

В ходе вчерашней встречи в Вашингтоне сопредседатели Минской группы ОБСЕ поделились с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана идеями, направленными на продвижение мирного процесса, в том числе в гуманитарной сфере, говорится в пресс-релизе МИД Армении.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров после встречи заявил, что между двумя сторонами сохраняются довольно серьезные разногласия. По его словам, на столе переговоров находятся те же предложения.

«На протяжении 15 лет мы видим одни и те же идеи, один и тот же мирный план», - сказал глава МИД Азербайджана.

По словам Мамедъярова, состоялись довольно глубокие переговоры и сопредседатели представили дополнительные документы, чтобы сделать переговоры более содержательными.

«Разногласия кроются в деталях», - добавил Мамедъяров, в то же время отметив, что самыми важными являются именно это детали.

Министр иностранных дел Азербайджана также заявил, что необходимо продемонстрировать еще большую политическую волю.

После встречи с заявлением выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Посредники призвали стороны восстановить способствующую миру атмосферу.

«С сожалением отмечая, что в последнее время были жертвы, сопредседатели призвали стороны принять незамедлительные меры для восстановления атмосферы, способствующей миру и проведению предметных переговоров. Они призвали стороны подтвердить свою приверженность строгому соблюдению режима прекращения огня и воздерживаться от любых провокационных действий, в том числе использования снайперов и проведения инженерных работ вдоль линии соприкосновения и международных границ», - говорится в совместном заявлении Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США).

Сопредседатели сообщают, что сначала провели отдельные, а затем совместную встречу с министрами иностранных дел Армении и Азербайждана, Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым.

В ходе бесед с сопредседателями главы МИД Армении и Азербайджана отметили важность использования возможности действующего прямого сообщения в полном объеме для быстрого реагирования в случае риска напряженности.

Главы МИД также согласились вновь встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей.

Ранее главы МИД Армении и Азербайджана провели отдельные встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Американский чиновник накануне этих встреч в своем микроблоге в Twitter написал, что Соединенные Штаты готовы содействовать установлению мира в регионе и что целью его предстоящих встреч с Мамедъяровым и Мнацаканяном является способствование продолжению диалога между сторонами,

Главы дипломатических ведомств Армении и Азербайджана также встретились с исполняющим обязанности заместителя государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филиппом Рикером и ознакомили его с переговорами по урегулированию конфликта и текущей ситуацией в зоне конфликта.

Русская служба Би-би си о вашингтонских переговорах

К вашингтонским переговорам по карабахскому урегулированию обратилась Русская служба Би-би-си.

В объемной статье сначала отмечается, что продлившиеся больше трех часов переговоры никаких существенных результатов не дали и что последний раз переговоры по карабахскому урегулированию в Вашингтоне проходили 10 лет назад, в мае 2009 года.

По мнению экспертов, то, что переговоры прошли в Вашингтоне, может означать, что США усиливают свои позиции в регионе.

В статье также упоминается как об отдельных встречах советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с главами МИД Армении и Азербайджана, так и о его прошлогоднем визите на Южный Кавказ.

По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Пола Стронски, Болтон сосредоточен на Иране. По его убеждению, с обеими странами советник президента США обсудит вопрос Ирана, в частности, вопрос экономических связей этих стран с Ираном.

«И это соображение, скорее всего, будет жестче высказано в адрес Армении», - сказал Стронски, добавив, что, кроме того, президент США ищет пути сотрудничества с Россией.

«Нагорный Карабах - то направление, по которому США традиционно удавалось продуктивно работать с Россией, считает эксперт. «Трамп хочет сделать что-то хорошее на международной арене. Я рад, что администрация Трампа, засучив рукава, взялась за проблему [Нагорного Карабаха], которая не привлекает слишком много внимания, зато может принести весомые результаты», - сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги.